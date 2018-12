Jemen er blitt beskrevet som en av vår tids verste katastrofer. Millioner står i fare for å sulte. Partene står under sterkt press for å starte fredsforhandlinger i Sverige.

I år vil det være flere som risikerer livet for å komme til dette helvete av krig, sult og elendighet enn det vil være migranter som kommer seg til Europa.

Og disse migrantene har heller ikke Europa som sitt endelige mål.

Reuters/NTB scanpix

Anne Gjertsen

Ekstremt tøff reise

Antallet migranter som kommer til Europa, er lavere enn det har vært på flere år. Så langt er tallet litt over 107.000. Til Jemen vil det komme 150.000 migranter, ifølge IOM.

Cirka 90 prosent av disse migrantene er fra Etiopia, mens resten er fra Somalia. Ferden fra Etiopia til Jemen er ekstremt tøff og livsfarlig. Først går de gjennom ørkenen fra Etiopia til Djibouti. Deretter kommer de seg på småbåter som tar dem over det smaleste sundet mellom Rødehavet og Adenbukta.

– Faren for å drukne har vært fremhevet som den største risikoen under reisen, men våre informanter sier at det er flere som dør av dehydrering under gåturen gjennom ørkenen, sier Joel Millman. Han er talsmann for IOM, FN-organet som hjelper migranter med å komme hjem til hjemlandet.

Hver eneste dag hjelper de et titalls migranter som ikke orker mer. Med hjelp fra IOM får de fly tilbake til hjemlandet, som regel Etiopia eller Somalia.

Fakta: Krigen i Jemen Jemen har vært preget av politisk ustabilitet og opprørsvirksomhet i flere tiår. I 2015 gikk en koalisjon ledet av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater inn i krigen. De ville hindre at Houthi-bevegelsen, som de hevder er støttet av Iran, tok over styringen av landet. Krigen har dratt ut i tid, alle parter er anklaget for krigsforbrytelser og millioner av mennesker lider som følge av handelsblokade og krig. Fredsforhandlinger skal innledes i Sverige denne uken.

ABDULJABBAR ZEYAD/Reuters/NTB scanpix

Svært knapt med ressurser i Jemen

Men svært mange fortsetter turen mot Jemen. Der er de ekstremt utsatt, ifølge Suze van Meegen i Flyktninghjelpen.

– De kommer til et land der millioner av mennesker allerede er på flukt fra krig og hvor det er svært knapt med ressurser, sier Meegen.

Hennes jemenittiske kolleger sier de ser migranter som går til fots gjennom landet.

– Risikoen for dem er enorm. De kan blant annet bli forsøkt presset til å delta i kamp for en av sidene i krigen.

Millman sier de hører om folk som blir skutt eller tvunget til å rydde miner.

Abdel-Karim Muhammed /AP/NTB scanpix

IOM tror 150.000 vil ta seg til Jemen i år

Likevel er det indikasjoner på at antallet som har kommet seg til Jemen, bare har økt. Mens man for to år siden mente det var 90.000 migranter som kom til Jemen, og 100.000 i fjor, tror IOM at antallet vil overstige 150.000 i år.

– Det kan være at vi tidligere har hatt for lave anslag på antallet migranter og at vi er blitt flinkere til å telle nå, dette er vi noe usikre på, sier Millman.

Khaled Abdullah /Reuters/NTB scanpix

Lokkes av jobber i Gulfen

Og hvorfor er det da så mange som våger livet på å komme til Jemen?

– Vi tror ikke det er så mange som kommer til Jemen for å bli her. Vi tror målet for så godt som alle er å skaffe seg en jobb i Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller et av de andre oljerike arabiske landene.

Jobbene de kan håpe på, er gjerne de som er nederst på rangstigen. De kan bli hushjelper, vaktmestere, bilvaskere, bærere eller få seg en jobb innen bygningsbransjen eller jordbruket.

De må regne med å bo i de billigste husvære som finnes, gjerne mange sammen.

– Det høres kanskje ikke så fett ut for oss som kommer fra den vestlige verden, men de som kommer fra Afrika kan få seg en jobb der de tjener mye bedre enn det de kan skaffe seg hjemme, sier Millman.

ABDULJABBAR ZEYAD /Reuters/NTB scanpix

Krigen er blitt et salgsargument

– Hva kan være årsaken til at flere reiser nå enn før?

– Saudi-Arabia har hatt et amnesti for å få folk uten papirer til å reise hjem. Det kan ha skapt behov for mer arbeidskraft. Dessuten hører vi at de som rekrutterer folk nå, reklamerer med at siden det er krig i Jemen, så er kontrollen dårligere.

– Så kaoset og krigen er blitt et salgsargument?

– Ja. De tar selvfølgelig ikke med i «reklamen» hvor farlig det er.