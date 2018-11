Den russiske kapteinen i «sjøslaget» ved Krim. – Press ham, jeg vil ta ham

Lydlogger og en video fra det russiske kystvaktfartøyet Don gir et unikt og skremmende innblikk i hvorfor Ukraina-konflikten nå trappes opp.

Faren for at krigen skal eskalere, førte til ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd i kveld, hvor Russland fikk hard kritikk fra et flertall av medlemmene.

I Kiev erklærte president Petro Porosjenko militær unntakstilstand og satt 250.000 soldater i full krigsberedskap.

Hendelsene som kan ha utløst den farligste situasjonen siden Ukraina-krigen brøt ut i 2014, startet kl. 08.30 søndag morgen i stredet mellom Svartehavet og Azovhavet.

På videoen, som er publisert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, høres stemmen til det som trolig er kapteinen og offiserene om bord.

Kapteinen roper og hyler da det russiske kystvaktfartøyet prøver å stoppe ett av de tre ukrainske skipene.

– Press ham, jeg vil ta ham, for h***!

Noen timer tidligere, kl. 03.58, hevder ukrainerne at de meldte seg til FSB-sentralen som overvåker skipstrafikken, ifølge en lydlogg publisert av ukrainske myndigheter.

Russerne på sin side svarer at de aldri fikk melding.

Youtube/FSB

Da de tre ukrainske militære fartøyene nærmet seg Krimbroen ble de møtt av russiske kystvaktfartøy.

En av grunnene til at kystvaktskipet valgte å kollidere, skal ha vært at vannkanonene om bord ikke fungerte, ifølge den ukrainske gravegruppen Conflict Intelligence Team.

FSB

Her er en oversettelse av hva som skjedde om bord på broen på det russiske kystvaktfartøyet:

– Press på, godt jobbet! Press ham på høyre, for faen, ropes det på russisk av en av offiserene.

– Press ham, jeg vil ta ham, for helvete, hold roret rett frem.

– Kom igjen, kom igjen. Press ham, for faen.

– Venstre fem, venstre 10, stopp motoren.

– Tilbake! Tilbake, mammapuler! Gå tilbake., ropes det på russisk til det ukrainske skipet.

– Kom igjen, for faen! Kom igjen for faen! Stå på, faens fitte! Hardt til venstre!

Så smeller det.

Det russiske kystvaktfartøyet kjører kraftig inn i siden på den lille ukrainske militær taubåten Yani Kapu, som fulgte de to militære kanonbåtene Berdijansk og Nikopol.

Herfra skulle det bare bli verre.

NYHETSKOMMENTAR: Russlands opptreden føyer seg inn i et kjent mønster. Det som nå skjer gir grunn til bekymring.

FSB

Beskutt og bordet

Etter påkjøringen søndag formiddag, meldte den russiske sikkerhetstjenesten FSB at de tre ukrainske skipene hadde snudd og forlot området.

Ved 13.30-tiden ble de tre ukrainske skipene ble beskutt og deretter bordet av russiske spesialsoldater.

– Opp med hendene! Vi vil skyte for å drepe, ropte russerne, viser lydopptak.

Bordingen fant sted omtrent 12 sjømil fra Krim. Ukrainerne hevder de var i internasjonalt farvann, mens russerne hevder de var innenfor grensen.

Tre av sjømennene ble såret og er på sykehus.

Resten av mannskapet på tilsammen 24 pågrepet. Skipene og mannskapet ble ført inn til havnebyen Kertsj.

Facebook/112Ukraine.

Innfører 30 dagers militær unntakstilstand

Mandag erklærte Ukrainas president Petro Porosjenko 60 dagers militær unntakstilstand. 250.000 ukrainske soldater ble sastt i full krigsberedskap.

På ukrainsk TV viftet presidenten med «hemmelige rapporter» for å overbevise ukrainerne om at unntakstilstand er nødvendig for første gang siden krigen startet.

– Jeg har et etterretningsdokument i hånden med flere sider med detaljert beskrivelse av alle fiendestyrkene som står bare noen dusin kilometer fra vår grense, klare for å invadere Ukraina når som helst, sa Porosjenko i en TV-tale.

Skjermdump fra ukrainsk TV

De tre tidligere ukrainske presidentene Leonid Kravtsjuk, Leonid Kuchma og Viktor Jusjtsjenko advarte kraftig mot Porosjenkos beslutning.

– Dette kan ødelegge vårt demokrati, skrev presidentene i en appell, ifølge avisen Gordonua.

Etter press fra parlamentet gikk Porosjenko mandag kveld med på å begrense unntakstilstanden fra 60 til 30 dager, slik at presidentvalget avholdes som planlagt 30. mars 2019.

Han lovet også å opprettholde alle demokratiske rettigheter.

– Dette er et spørsmål om liv og død, sa lederen for ultrasjonalistiske partiet De radikale Oleg Lyashko ifølge TV-kanalen 112. Alle nasjonalistpartiene støttet innføringen av militær unntakstilstand.

Hvorfor øker faren for storkrig akkurat nå? Fem forklaringer på hvorfor situasjonen er så farlig i Ukraina nå.

SERF GLOVNY / ZUMA Wire

Krisemøte i Sikkerhetsrådet: Moskva skylder på USA

Den spente situasjon i Kertsjstredet var tema for et ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd mandag kveld.

– Dette er nok et eksempel på uforsvarlig russisk eskalering, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Et flertall på syv av Sikkerhetsrådets medlemmer refset Russland.

Et russisk forslag om å fremstille saken som en provokasjon fra Ukraina fikk støtte fra fire land. De resterende fire medlemmene i sikkerhetsrådet avholdt seg fra å stemme.

Russland advarte «Kiev-regimet og vestlige støttespillere mot faren for å blåse opp et kunstig hysteri».

– Dette er en vel gjennomtenkt provokasjon, heter i en uttalelse fra Moskva.

– Vi gir herved en advarsel til Ukraina om at Kievs politikk, koordinert med USA og EU som prøver å provosere en konflikt med Russland i Azovhavet og Svartehavet, er forbundet med alvorlige konsekvenser.