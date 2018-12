De 42 migrantene fra Sentral-Amerika som forrige helg ble pågrepet etter en voldelige sammenstøt på grensen til Mexico, skal ikke straffes.

Fredag ble det kjent at amerikanske myndigheter ønsker å reagere sterkere på slike sammenstøt.

Fredag ble to migranter, en 18-åring fra Honduras og en 26-åring fra El Salvador, siktet for overfall og for å ha tatt seg inn i landet ulovlig.

Ramon Espinosa / TT NYHETSBYRÅN

Har tidligere blitt deportert

Talskvinne Katie Waldman i Sikkerhetsdepartementet uttaler at migranter ofte blir deportert i stedet for å bli stilt til ansvar for sine lovbrudd, og forklarer dette med «begrensede ressurser, lovfestede hinder og saksbehandlingsbegrensninger».

Et av hindrene er at barn ikke kan separeres fra sine foreldre.

Waldman sier at innvandringsmyndighetene vil samarbeide med det amerikanske justisdepartementet for å «sikre at alle fremtidige migranter som deltar i voldelige sammenstøt med grensevakter, blir siktet for alle føderale lovbrudd de begår».