Nina Jensen om Solheims avgang: – Her er det åpenbart noe som ikke stemmer

Nyheten om at Erik Solheim må gå av som leder for FNs miljøsjef vekker reaksjoner blant miljøledere.

Nina Jensen er oppriktig bekymret for den videre fremtiden for miljøkampen.

– Solheim har virkelig bidratt til å dra miljøet i riktig retning og frontet miljøsaken på en særdeles god måte, sier hun til Aftenposten tirsdag kveld.

Marinbiologen er tidligere sjef for WWF og leder nå Kjell Inge Røkkes forsknings- og ekspedisjonsskip som nå er under bygging.

FN takker for Solheims innsats

I en e-post fra FN-kontoret i New York tirsdag kveld står det at de bekrefter Erik Solheims avgang og at den er effektiv fra 22. november.

Generalsekretæren er takknemlig for Mr. Solheims innsats og anerkjenner at han har vært en sterk stemme som har klart å få verdens oppmerksomhet på kritiske miljøutfordringer, står det å lese i e-posten.

Videre står det at nestleder av FNs miljøprogram, Joyce Msuya fra Tanzania vil ta over som midlertidig leder mens det jobbes med å rekruttere Solheims etterfølger.

– Her er det åpenbart noe som ikke stemmer

Jensen tror det må være en annen grunn enn bare de omtalte flyreisene som gjør at Solheim nå må gå av.

– Jeg kjenner Erik og han er hundre prosent redelig og skikkelig så her er det åpenbart noe som ikke stemmer.

– Hva da?

– Det virker som det er en agenda et sted, sier Jensen uten å ville gå i videre detalj på det.

– Forstår du at han må gå hvis det skyldes flyreisene?

– Det er alltid to sider av en sak, sier hun og legger til at det kreves mye reising når man har hatt en jobb som Solheims.

– Det er ikke som om det reisebudsjettet er så påfallende høyt. Det er andre FN-organisasjoner som bruker mye mer penger på reise enn han har gjort, sier hun og fortsetter.

– Man må sitte rundt et forhandlingsbord med Modi (Indias statsminister) og Xi Jinping (Kinas president) når man har en jobb som Erik, sier Jensen.

Nåværende leder i WWF, Bård Vegar Solhjell, omtaler det som «trist».

– Han er en svært inspirerende og dyktig miljøleder, skriver han i en SMS til Aftenposten tirsdag kveld.

– God til å få andre aktører på banen

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, har tidligere vært kritisk til Erik Solheims flyreiser, men synes det er trist at Solheim må gå av.

– Han har vært veldig synlig og god til å få andre aktører på banen. Hvis det er dette (saken om flyreisene) som gjøre at han presses ut så synes jeg det er trist, sier Gulowsen.

– Har du fått noen indikasjoner på at han måtte gå av?

– Nei, det har jeg ikke, sier han og legger til at han vet at Solheim har vært omstridt internt.

