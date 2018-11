Det er en lov fra 1961 som fastslår at jenter som blir gravide, ikke får komme tilbake til skolen. President John Magufuli gikk i fjor hardt inn for å opprettholde denne praksisen.

Så lenge han er president i landet, får ingen jenter som blir med barn komme tilbake til skolen, sa han ifølge Reuters.

Samtidig med denne uttalelsen benådet presidenten to menn som satt fengslet for å ha voldtatt barn. De yngste var seks år, ifølge The Guardian.

EMMANUEL HERMAN, Reuters/NTB scanpix

Dette har fått Verdensbanken til å reagere. De trekker nå et lån på 300 millioner dollar (25 milliarder kroner). Deler av lånet skulle dekke oppgradering av videregående utdanning, skriver The Guardian.

Årlig blir rundt 8000 skolejenter gravide i Tanzania, ifølge Human Rights Watch.

Fakta: Tanzania Republikk i Øst-Afrika. I 1964 slo Tanganyika og Zanzibar seg sammen under navnet Den forente republikken av Tanganyika og Zanzibar. Senere samme år skiftet landet navn til Tanzania. Landet har 45 millioner innbyggere fordelt på mer enn 120 forskjellige folkegrupper. Hovedstaden er i dag offisielt Dodoma, men Dar-es-Salaam er størst med sine 5,1 millioner innbyggere. Kilde: Store norske leksikon

Danmark trekker bistand

Men det er ikke utelukkende på grunn av diskrimineringen av jenter at Verdensbanken nå skrur igjen pengekranen overfor Tanzania.

Forrige måned kritiserte Verdensbanken ifølge Reuters ny lovgivning som straffer enhver som stiller spørsmål ved offisielle statistikk. Myndighetene har forbudt noen andre enn dem å produsere statistikker.

I forbindelse med forfølgelsen av homofile i Dar-es-Salaam stoppet Verdensbanken forrige uke alle offisielle besøk til landet. Det kommer frem i et internt notat Reuters og The Guardian har fått tilgang til.

Tidligere denne måneden kalte EU hjem sin ambassadør i protest mot Tanzanias brudd på menneskerettigheter.

Elin Martínez/HRW

Også danskene markerer avstand til regimet i Tanzania. Onsdag kunngjorde utviklingsminister Ulla Tørnæs (V) at hun tilbakeholder 65 millioner kroner som skulle gått til det østafrikanske landet i år.

Ministeren begrunner det ifølge Politiken med guvernørens oppfordring om å angi homofile i Dar-es-Salaam.

Tørnæs omfordeler deler av Tanzanias støtte og gir nå 40 millioner kroner ekstra til lokale organisasjoner som jobber med menneskerettigheter.

Men vil denne globale boikotten av Tanzania ha noen effekt?

– Å kutte bistand vil styrke regimet

– Det tviler jeg på. Å kutte bistand vil styrke regimet, sier forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Stein Sundstøl Eriksen.

Han har skrevet en rapport om den økonomiske og politiske situasjonen i Tanzania på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Eriksen tror Magufulis regjering nå kommer til å bevege seg enda mer i en autoritær retning.

– Når oppslutningen om partiet minker, gjør de innstramminger som rammer opposisjonen og dermed sikrer regimets overlevelse.

Siden Magufuli tiltrådte som president i 2015, har oppslutningen om ham falt fra 96 prosent i 2016 til 55 prosent i 2018, skriver Bloomberg.

Ber Vesten gi Afrika tid

– Det er mange måter å angripe denne typen politikk på uten å gjøre dem man er ment å beskytte, til syndebukker. Å holde tilbake bistand er ikke en av dem, sier programsjef ved den afrikanske organisasjonen for homofile, lesbiske, bi- og transseksuelle Pan Africa ILGA, Anthony Oluoch, til Aftenposten.

Han ber vestlige land vise tålmodighet med afrikanske land.

– Det er lett å si at vi ikke kan behandle homofile og lesbiske slik i det 21. århundre, men dere i Vesten må gi oss aktivister litt rom for å få til endringer, sier Oluoch på telefon fra Johannesburg.

Mal Muga

Han advarer mot å bruke virkemidler som boikott og kutt i bistand.

– Det som skjer da, er at homofile blir angrepet og får skylden for at bistanden uteblir.

– Hva kan vestlige land gjøre?

– Støtt aktivister på bakken så de får gjort jobben sin, er hans klare råd.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) har sagt til Aftenposten at Norge foreløpig ikke kommer til å kutte bistand til Tanzania.

Les flere saker om Tanzania: