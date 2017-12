Forbudte ord: «Mangfold», «vitenskapsbasert», «foster» og «transkjønnet».

Trump-administrasjonen har bestemt at syv ord og fraser ikke skal brukes i offisielle dokumenter fra den viktige helseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

CDC er en føderal etat underlagt det amerikanske helsedepartementet, og arbeider med folkehelse.

Blant arbeidsområdene til etaten, som arbeider både nasjonalt og internasjonalt, er alt fra virusepidemier, hjertesykdommer og kreft til sikkerhet rundt mat og drikke.

Her er ordene som blir forbudt:

«Vulnerable» (sårbar)

«Entitlement» (berettigelse)

«Diversity» (mangfold)

«Transgender» (transkjønnet)

«Fetus» (foster)

«Evidence-based» (evidensbasert)

«Science-based» (vitenskapsbasert)

Ordforbudene kommer i forbindelse med neste års budsjett som fortsatt er under arbeid.

Reagerte med vantro

Det blir ikke gitt noen spesiell grunn for ordforbudet, men det går inn i et mønster når det kommer til hvordan offentlige etater skal forholde seg til temaene seksuell orientering, kjønnsidentitet og abortrettigheter under Trump-administrasjonen, skriver The Washington Post.

I mars fjernet helseetaten Health and Human Services (HHS) spørsmål om seksuell orientering og kjønnsidentitet fra sine spørreskjemaer i en spørreundersøkelse blant eldre. Samme etat har også fjernet informasjon om lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede amerikanere fra sine nettsider.

Også etater underlagt justis-, utdanning- og samferdselsdepartementet i USA har gjort endringer blant annet i hvordan de samler inn informasjon på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, ifølge The Washington Post.

En kilde i CDC, som har fått munnkurv og derfor ikke vil stå frem med navn, forteller at folk reagerte med vantro da beskjeden ble formidlet til de ansatte. Han uttaler at han ikke kan huske at slike tiltak, forbud av kontroversielle ord og fraser, er blitt iverksatt tidligere i etaten.

Jobber med hivsmitte blant transkjønnede og fosterundersøkelser

Under CDC ligger blant annet organet NCHHSTP som jobber med HIV-smitte hos transkjønnede. De jobber også med fødselskomplikasjoner som følge av Zika-viruset, noe som inkluderer undersøkelser på et fosters utvikling.

Det kan derfor by på problemer ikke å kunne bruke disse begrepene. Det er foreløpig heller ikke gitt retningslinjer for alternativer til flere av begrepene.

Mer enn 12.000 ansatte jobber for CDC. Etaten har rundt syv milliarder dollar i budsjett.

Hverken representanter for det amerikanske budsjettkontoret eller CDC har foreløpig besvart The Washington Posts henvendelser om saken.