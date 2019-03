Gatekamper i Mogadishu etter bombeangrep

Kampene pågikk fredag morgen, etter at væpnede islamister fra gruppen al-Shabaab forskanset seg i et hus nær der gruppen sprengte en bombe torsdag kveld.

Bomben gikk av ved et hotell i den somaliske hovedstaden. Mens islamistene sier Hotel Maka Al-Mukarama var målet, tror politiet at gruppen ønsket å drepe en dommer som bor like i nærheten.

– Sikkerhetsstyrkene har reddet titalls sivile fra hotellet og bygninger i nærheten. De militante befinner seg fortsatt på innsiden, og skuddvekslingen pågår. Hittil er 13 personer bekreftet døde og titalls såret, sier politileder Mohamed Hussein, ifølge Reuters.

– Tallet på døde kan stige ytterligere, sier Hussein, som håper politioperasjonen kan avsluttes raskt nå som det har blitt lyst igjen.

Hussein sa torsdag at sikkerhetspersonell utplassert ved dommernes hus havnet i en skuddveksling med væpnede menn som forsøkte å ta seg inn i huset etter eksplosjonen. Angriperne ble drevet vekk.