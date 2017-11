Russisk mangemilliardær løslatt i Nice

Kerimov ble pågrepet da han ankom flyplassen i den franske rivierabyen mandag kveld.

Han måtte gi fra seg passet sitt og fikk beskjed om at han kunne løslates mot en kausjon på fem millioner euro.

I tillegg har påtalemyndigheten begrenset bevegelsesfriheten hans, opplyser statsadvokat Jean-Michel Pretre.

Pågripelsen har utløst harme i hjemlandet der Kerimov sitter i overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen. Det russiske utenriksdepartementet ga franske myndigheter beskjed om at han har diplomatisk immunitet.

Kerimov ble kjent i fotballverdenen da han kjøpte den russiske klubben Anzji i 2011.

I 2013 kuttet han uten nærmere forklaring kraftig ned på pengestøtten til klubben, og flere stjerner forlot laget.

Han har nå solgt Anzij.

Luksuseiendommer

Etter pågripelsen har han blitt avhørt i to dager om påstått skatteunndragelse ved kjøp av luksuseiendommer på rivieraen.

En kilde nær etterforskningen sier Kerimov er anklaget for å gjemme unna titalls millioner euro fra skattemyndighetene mens han kjøpte en rekke eiendommer på rivieraen gjennom mellommenn. Han har regelmessig besøkt Cote d'Azur.

En skattejurist og to sveitsiske forretningsmenn er allerede siktet i saken.

I september skrev lokalavisen Nice-Matin at en villa på Antibes verdt 150 millioner euro, og som antas å være eid av Kerimov, var beslaglagt som en del av etterforskningen.

Russisk reaksjon

Pågripelsen førte til at russiske myndigheter innkalte Frankrikes stedfortredende ambassadør på teppet, russiske parlamentarikere vedtok en resolusjon der arrestasjonen blir sett på som et brudd på Wien-konvensjonen fra 1961 om diplomatiske forhold.

De ba også regjeringen presse på for å få ham løslatt.

– Hans status og det faktum at han er en russisk statsborger, er en garanti for at vi selvfølgelig vil anstrenge oss for å forsvare hans lovmessige interesser, sa en regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov.

Han understreket at Kerimov har diplomatpass, selv om han trolig ikke brukte det da han fløy til Nice mandag.

Ifølge magasinet Forbes er Kerimov Russlands 21. rikeste person.

Han skal være god for 6,3 milliarder dollar og skapte sin formue under privatiseringen som fulgte i kjølvannets av Sovjetunionens oppløsning.