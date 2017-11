«Krokodillen» kan bli Zimbabwes nye president. En mann med blod på hendene og banken full av penger

Regjeringspartiet ZANU-PF opplyste tirsdag at Mnangagwa tar over som Zimbabwes leder innen 48 timer.

ZANU-PF sin juridiske sekretær Patrick Chinamasa sier Mnangagwa i første omgang vil fullføre Mugabes periode frem til valget i 2018.

Hvem er «Krokodillen»?

Emmerson Mnangagwa har over en årrekke vært én av Mugabes nærmeste allierte: Han satt sammen med Mugabe i fengsel, de kjempet side om side i frigjøringskrigen og han har vært med i samtlige regjeringer siden 1980, året da Mugabe kom til makten.

For tre år siden ble han utnevnt til visepresident. Et tydelig tegn på at 75-åringen en dag skulle ta over makten.

Mnangagwa blir nå hyllet som den som skal hjelpe Zimbabwe til en bedre fremtid, men lite tyder på store forandringer i Zimbabwe med Mnangagwa bak roret.

Han går under kallenavnet «Ngwena» («Krokodillen»). Navnet fikk han fordi motstandsgruppen han ledet mot det hvite mindretallsstyret på 70-tallet har en krokodille som merke.

Fraksjonen han har ledet i regjeringspartiet ZANU-PF har sogar tilnavnet «Team Lacoste» etter krokodillen i det franske klesmerket. Kallenavnet viser også til hans hensynsløse og brutale fremferd.

– Han var tett involvert i massakrene på 1980-tallet, i Zimbabwes krigføring i Kongo og har vært helt sentral i forfølgelsen av opposisjonelle, sier forsker Stein Sundstøl Eriksen ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) til NTB.

En av hendelsene han er mest kjent for, er det som omtales som Matabeleland-massakrene i 1983. Mnangagwa var den gang sikkerhetsminister og dermed leder for sikkerhetsstyrkene.

Opp mot 20.000 av tilhengerne til opposisjonspolitikeren Joshua Nkomo ble drept i den brutale kampanjen.

Fakta: Emmerson Dambudzo Mnangagwa * Emmerson Mnangagwa (75) drar hjem til Zimbabwe onsdag for å bli tatt i ed som ny president etter at Robert Mugabe gikk av tirsdag. * Han har støtte i hæren, etterretningstjenesten og regjeringspartiet ZANU-PF. * Har vært visepresident siden 2012, men ble avsatt av Mugabe 6. november etter å ha blitt anklaget for illojalitet. Reiste til utlandet. * Etter selvstendigheten i 1980 var han etterretningssjef og sikkerhetsminister fram til 1988, i en periode da hæren drepte mellom 10.000 og 20.000 mennesker i massakrene i det sørlige Matabeleland. Han har også vært finansminister (1995–1996) og president for nasjonalforsamlingen (2000–2005). * Mnangagwa anklages for å ha stått bak angrep på opposisjonen i forbindelse med valget i 2008. * Går under kallenavnet «Krokodillen». Hans «krokodillegjeng» sto bak væpnede aksjoner mot det hvite minoritetsregimet i den daværende Rhodesia på 1960-tallet. * Han ble torturert etter å ha blitt tatt til fange av rhodesiske styrker, men slapp dødsstraff på grunn av sin unge alder – han var 21. * Etter å ha sluppet fri fikk han militær trening i Kina og Egypt, og fikk deretter en sentral posisjon i kampen mot regimet. * Regnes i dag som Zimbabwes rikeste mann * Han er gift og har to barn. (Kilde: BBC, Wikipedia, AP, NTB)

Ledet motstandsbevegelse

Mnangagwas «krokodillegjeng» sto bak væpnede aksjoner mot det hvite minoritetsregimet i den daværende Rhodesia på 1960-tallet.

Han ble torturert etter å ha blitt tatt til fange av rhodesiske styrker, men slapp dødsstraff på grunn av sin unge alder. Han var bare 21 år.

Etter å ha sluppet fri fikk han militær trening i Kina og Egypt, og fikk deretter en sentral posisjon i kampen mot regimet.

I tillegg til å ha vært etterretningssjef og sikkerhetsminister, har den rutinerte politikeren også blant annet vært finansminister (1995–96) og president for nasjonalforsamlingen (2000–05).

Da Zimbabwe sendte soldater til Den Demokratiske Republikken Kongo i 2002, hadde Mnangagwa ansvaret.

I en rapport fra FNs sikkerhetsråd om «Plyndringen av Kongos naturressurser», listet tidligere generalsekretær Kofi Annan opp 84 selskaper og enkeltpersoner som de skyldige.

En av personene på listen er «Krokodillen».

Annan anbefalte reiseforbud og økonomiske straffetiltak.

Fikk sparken

I begynnelsen av november fikk Mugabes nære samarbeidspartner gjennom mange år imidlertid selv fyken på grunn av angivelig «illojal oppførsel».

Eksperter fremholdt derimot at den virkelige grunnen var at den aldrende Mugabe ville berede grunnen for at kona – Grace Mugabe (52) – skulle bli president.

Mugabes kone, ofte kalt «Grådige Grace», har sørget for at flere potensielle rivaler til presidentposten er blitt fjernet.

Noen dager etter avsettelsen truet militærsjef Constantino Chiwenga, en nær alliert av Mnangagwa, med at hæren «ikke ville nøle med å gripe inn» for å få en slutt på «narrestrekene».

– Vi skal få minnet dem som står bak dette forræderske, skitne spillet, om at det militære ikke vil nøle med å handle, dersom det skulle bli nødvendig å beskytte vår revolusjon!

Et døgn senere rullet stridsvogner inn mot Harare. En uke senere gikk Robert Mugabe av som president.

Samarbeidsdyktig

Men ikke alt er helt mørkt. Sky News skriver at han, i tillegg til å være 20 år yngre og mindre senil, er mer pragmatisk enn sin forgjenger og har vist en villighet til å samarbeide på tvers av partitilhørighet.

Blant annet spilte han en viktig rolle i å samle en koalisjonsregjering i 2008, da opposisjonslederen Morgan Tsvangirai ledet sitt parti Movement for Democratic Change (MDC) til et godt valgresultat.

Koalisjonsregjeringen avløste Mugabes enevelde i en kort periode – i hvert fall i teorien – etter en valgkamp preget av vold og anklager om valgfusk.