Det er BBC som melder om siste nytt i biodrivstoff på sine nettsider:

Selskapet Bio-bean opplyser at det har utvunnet nok kraftdråper - fra kafferester - til å holde én buss på veien i 12 måneder. Ifølge BBC er dette første gang at verdens favorittdrikk nummer to, etter te, gjør nytte for seg også som brennstoff for motorer.

200.000 tonn avfall

Den kraftfulle oljen, som så å si brygges på kafferester, kommer fra kaffebarer, samt fabrikker som fremstiller pulverkaffe. Befolkningen i den britiske hovedstaden etterlater seg årlig ca. 200.000 tonn med kaffeavtfall, har Bio-bean regnet ut.

Ifølge samme kilde er 2,55 millioner kaffekopper nok til å drive en London-buss i ett helt år. Riktignok er kaffeoljen da blandet med diesel.

– Kaffe er atter et godt eksempel på hva som kan gjøres når vi for alvor begynner å se på avfall som en uutnyttet ressurs, sier Bio-beans grunnlegger, Arthur Kay, til BBC.

Kaffe på tanken i Norge?

Frityrolje, trevirke og rester fra kjøttindustrien er velkjente kilder for biodrivstoff-produksjon. At også kafferester kan utvinnes på samme måte, er nytt for kollektivselskapet Ruters pressevakt i Oslo.

Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Ifølge den årllige undersøkelsen fra Norsk kaffeinformasjon: Vi nordmenn drikker ca. 12 millioner kopper med svartflytende koffein - hver dag. Vårt daglige konsum kan dermed være nok til å drive nesten fem busser, til og med med to etasjer, i 12 måneder.

– Jeg kjenner ikke til at noen av bussene i vårt område bruker denne typen drivstoff, ikke så langt. Ekspertene på biodrivstoff finner du først og fremst hos leverandørene. Sjekk med dem, foreslår en latterblid Cathrine Myhren, vakthavende pressekontakt.

Hun utdyper:

– Bussene som kjører for Ruter bruker ulike typer biodrivstoff, både biodiesel og biogass. I dag er 48 prosent av den totale energibruken på buss fornybar. Andelen busser som kjører på fornybart drivstoff øker, og vi jobber parallelt med nullutslippsløsninger. Målet er at kollektivtransporten skal gå på kun fornybar energi i 2020, opplyser Cathrine Myhren.

Hos Statoil er Elin A. Isaksen talskvinne for nye energiløsninger. Også hun tar nyheten fra Storbritannia med velopplagt humør:

Raps er vanligst - nå

– Kaffe på tanken, ja. Nei, jeg kjenner nok ikke til at vi bruker den typen biologisk materiale som råstoff i produksjonen. I all hovedsak blander vi inn rapsolje i vår biodiesel, forklarer talskvinnen.

– Om sommeren kjører bussene våre på 30 prosent eller 100 prosent biodiesel. Om vinteren reduseres innblandingen til minimum syv prosent. Temperaturen avgjør hvor lenge bussene kan kjøre med høy andel innblanding, informerer Ruter.