Demokratene og republikanerne bruker store summer for å få sine kandidater til Kongressen. Over 43,5 milliarder kroner vil bli brukt, ifølge Center for Responsive Politics (CRP).

Aldri før er det blitt brukt så mye penger på et amerikansk kongressvalg. Pengebruken har gjort et kraftig hopp siden mellomvalget i 2014. Skulle CRPs anslag stemme, har pengebruken økt med 35 prosent.

Økonomiske støttespillere

Ifølge CRP er det pengedonasjoner som står for majoriteten av pengene som blir brukt under høstens valgkamp.

Donasjoner kan komme i alle former, både store og små. Men det er en liten gruppe personer som står for store summer, som på sikt gi stor innflytelse.

– De store donorene får tilgang, det er en måte å se det på, sier Ian Vandewalker fra det politiske instituttet Brennan Center for Justice til The Guardian.

– Ved å kunne skrive ut sjekker i millionklassen får du en innflytelse langt utover det den vanlige velger får, legger han til.

Her er listen over de ti største økonomiske støttespillerne foran årets kongressvalg:

1. Sheldon og Miriam Adelson (946 mill.)

Politisk tilhørighet: Konservativ

Hvem: Sheldon Adelson eier kasinoet Las Vegas Sands. Han eier også avisen The Las Vegas Review-Journal og flere feriesteder i Singapore, Macau og USA. Ingen enkeltperson ga mer til Donald Trumps valgkamp i 2016.

Formue: 259 mrd. kroner.

Rick Wilking / Reuters

2. Thomas Steyer og Kathryn Taylor (419 mill.)

Politisk tilhørighet: Liberal

Hvem: Steyer er en tidligere finansmann. Etter at han pensjonerte seg har han engasjert seg politisk, han er spesielt opptatt av miljøutfordringene. Han har engasjert seg på vegne av demokratene i flere tiår. Kathryn Taylor har sammen med ektemannen donert store summer til en rekke veldedige formål og politiske saker.

Formue: 13,4 mrd. kroner

3. Richard og Elizabeth Uihlein (327 mill.)

Politisk tilhørighet: Konservativ

Hvem: Uihlein-ekteparet er grunnleggere av rederiet Uline. De blir av The New York Times omtalt som «det mest konservative paret du aldri har hørt om». Paret har i en årrekke støttet konservative organisasjoner, men det er først de siste årene de har fått nasjonal omtale.

Formue: Ikke kjent

4. Michael Bloomberg (318 mill.)

Politisk tilhørighet: Liberal

Hvem: Bloomberg er tidligere ordfører i New York og en vellykket forretningsmann. Til tross for at han hele sitt liv har vært en demokrat, stilte han som ordførerkandidat for republikanerne i 2001. Han forlot det republikanske partiet i 2007.

Formue: 386 mrd. kroner

Amr Alfiky / Reuters

5. Donald Sussman (191 mill.)

Politisk tilhørighet: Liberal

Hvem: Donald Sussmann driver forretningsselskapet Paloma Partners, som var en av de største økonomiske støttespillerne til Hillary Clintons valgkamp (180 mill. kroner). Sussmann har de siste tiårene støttet demokratene med flere millioner kroner.

Formue: Ikke kjent

6. James Simons (158 mill.)

Politisk tilhørighet: Liberal

Hvem: Grunnlegger av Renaissance Technologis og tidligere matematiker James Simons har gjennom to tiår vært en av de største økonomiske støttespillerne til demokratene.

Formue: 167 mrd. kroner

7. George Soros (142 mill.)

Politisk tilhørighet: Liberal

Hvem: Den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros er kanskje den mest kjent personen blant de ti største donorene. Han har gitt til en rekke ulike saker gjennom stiftelsen Open Society Foundation. Soros er en rekke ganger blitt kritisert av USAs president Donald Trump.

Formue: 69 mrd. kroner

Oliver Hoslet, AP / NTB scanpix

8. Stephen og Christine Schwarzman (107 mill.)

Politisk tilhørighet: Konservativ

Hvem: Stephen Schwarzman er grunnlegger og konsernsjef av investeringsselskapet Blackstone Group. Han skal ha tette bånd til Trump-administrasjonen og har sammen med kona vært en konservativ støttespiller det siste tiåret.

Formue: 108 mrd. kroner

9. Fred Eychaner (101 mill.)

Politisk tilhørighet: Liberal

Hvem: Fred Eychaner er mest kjent som grunnleggeren av Newsweb Corp, en mediebedrift som gir ut flere alternative aviser og driver flere lokale radiostasjoner i Chicago-området.

Formue: Ikke kjent, men estimert til minst 4,2 mrd. kroner

10. Kenneth og Anne Griffin (92 mill.)

Politisk tilhørighet: Konservativ

Hvem: Kenneth Griffin er grunnlegger av investeringsselskapet Citadel. Han blir omtalt som en stor kunstsamler og har sammen med kona støttet konservative kandidater det siste tiåret.

Formue: 82 mrd. kroner

Lucy Nicholson / Reuters

«Dark money»

Det er mulig at summene for flere av disse donorene er langt større, de kan nemlig ha gitt ukjente summer av såkalte «dark money» til organisasjoner, som på grunn av flere «smutthull» kan unngå å oppgi hvem som har donert penger.

Til tross for at republikanske kandidater soper inn rekordsummer fra donorer, skyldes den voldsomme økningen demokratene. CRPs prognose antyder at demokratene vil bruke over 20 mrd. kroner og republikanerne 18,4 mrd. kroner.

Under kan du se en oversikt over pengebruken i kongressvalgkamper de siste 18 årene: