Tyrkisk politi har entret Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for å etterforske det mulige drapet på journalisten Jamal Khashoggi, melder blant annet Al Jazeera og Reuters. Video viser tyrkiske etterforskere som går inn døren til konsulatet.

Khashoggi ble sist sett den 2. oktober på vei inn i konsulatet.

Det saudiarabiske konsulatet er formelt saudiarabisk grunn til tross for at det er i Istanbul.

Derfor er det av diplomatiske årsaker oppsiktsvekkende at tyrkisk politi gjennomfører en etterforskning på konsulatet.

Emrah Gurel / AP

Samarbeid

Etterforskningen skal være et samarbeid mellom saudiarabisk og tyrkisk politi.

Ifølge Reuters uttalte en anonym tyrkisk diplomat tidligere i dag at et team av både saudiarabiske og tyrkiske etterforskere skulle gjennomføre et søk etter Khashoggi på konsulatet.

Kilder, som har snakket på betingelse av anonymitet, har fortalt nyhetsbyrået AP at tyrkiske myndigheter tror journalisten ble drept på konsulatet og at liket hans ble fjernet.

Myndighetene i Saudi-Arabia nekter for at de har vært ansvarlig for det angivelige drapet på journalisten.

REUTERS/Murad Sezer

Skulle gifte seg på nytt

Khashoggi var på konsulatet for å skaffe papirer som bekreftet at han hadde skilt seg fra sin forrige kone, mens hans ny forlovede ventet på ham utenfor konsulatet. Men Khashoggi kom aldri ut igjen.

Han var ikke ettersøkt hverken av tyrkiske, saudiarabiske eller andre myndigheter, ifølge Al Jazeera.