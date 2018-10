Besøket på New Zealand var parets siste stopp på en toukers rundtur i Oseania, til Australia, Tonga, Fiji og New Zealand.

Hertuginnen startet med en hilsen på maori, noe som slo godt an blant publikum i Wellington, inkludert statsminister Jacinda Ardern.

Hertuginnen av Sussex roste kvinnene på New Zealand som var de første kvinnene i verden som fikk allmenn stemmerett for 125 år siden, i 1893.

Meghan hedret stemmerettsforkjemperen Kate Sheppard, en suffragette født i Liverpool, som emigrerte til New Zealand i 1868 og fortsatte kampen for kvinners stemmerett der.

Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

På dag 13 av sin 16 dagers rundtur i Oseania holdt paret fremdeles et høyt tempo.

Bare noen timer etter at paret landet i den australske storbyen Sydney, mandag 15. oktober, kunngjorde Kensington Palace at Meghan er gravid.

Men det la ikke noen demper på det hektiske programmet.

PHIL NOBLE / Reuters

De to ble også ønsket velkommen til landet med en powhiri – en seremoni som involverte sang og dans – på Government House i Wellington. Medlemmer av New Zealand Defense Force utførte en haka for paret.

Kirsty Wigglesworth / AP

PHIL NOBLE / X01988

Dominic Lipinski / TT NYHETSBYRÅN

PHIL NOBLE / Reuters

Dominic Lipinski / TT NYHETSBYRÅN

Dominic Lipinski/Pool via REUTERS