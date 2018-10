Bomber og stengte dører under kaotisk Afghanistan-valg

Totalt er minst 130 mennesker drept eller såret i angrep på valglokaler rundt om i landet, opplyser en talsmann for helsedepartementet i landet, Moohibullah Zeer.

Flest angrep var det i hovedstaden Kabul. Der ble minst 15 mennesker drept og om lag 20 såret da en selvmordsbomber sprengte seg i luften utenfor et valglokale nord i byen.

Også andre valglokaler i hovedstaden ble utsatt for angrep, noe som fikk flere folk som ventet utenfor, til å flykte.

I Kandahar-provinsen er valget på ny nasjonalforsamling utsatt med én uke som følge av et Taliban-angrep som tidligere i uka kostet den mektige politisjefen Abdul Raziq livet.

Øst i Ghazni-provinsen er valget inntil videre avlyst, og fra Kunar-provinsen og hovedstaden Kabul kom det i morgentimene lørdag meldinger om at velgerne møtte stengte dører enkelte steder.

Trosset frykt

Likevel var det mange afghanere som trosset frykten og dro til valglokalene.

– Vi har ikke noe annet valg enn å gå og stemme når vi har muligheten. For å vise at vi står imot alle ulike former for trusler, og for å føre landet vårt mot en lysere framtid, sier Kbulbon Abdul Walid (40) til nyhetsbyrået TT.

Ga opp

Fra andre deler av landet kom det rapporter om at valglokalene ikke åpnet, mens andre manglet valgsedler og oppdaterte navnelister, og et nytt biometrisk system for identifikasjon sviktet.

Flere steder ga frustrerte velgere opp etter flere timer i kø og dro hjem.

– Køen blir lengre og lengre. De må registrere stemmene våre raskt, vi er redde for at det skal komme en selvmordsbomber eller skje en eksplosjon, sier 42 år gamle Mustafa som ventet utenfor stemmelokalet i moské i Kabul.

Den nasjonale valgkommisjonen (IEC) erkjenner at det i mange områder er store problemer og opplyser at valget derfor vil bli forlenget. Stemmelokalene vil også bli holdt åpne søndag.

Lav deltakelse

Rundt 8,8 millioner afghanere har ifølge landets valgkommisjon (IEC) registrert seg som velgere, men både valgeksperter, observatører og flere politiske partier har stilt spørsmål ved dette antallet.

Afghanistan har nærmere 40 millioner innbyggere, men et av medlemmene av valgkommisjonen, Wasima Badghisy, mener at det vil være en stor suksess dersom 5 millioner avgir stemme.

Taliban-trusler

Taliban-opprørerne, som kontrollerer store områder i Afghanistan, har advart folk mot å stemme, og talsmannen Zabihullah Mujahid gjentok lørdag at valget er et ledd i «fiendens onde plan».

Taliban truet også med å stenge både store og små veier og hevder at valget bare er et plott satt i scene av inntrengere.

Opprørerne har også advart rektorer og elever mot å la myndighetene bruke skoler som valglokaler,

Store sikkerhetsstyrker er utkommandert for å sikre valgavviklingen, og disse ble hyllet av president Ashraf Ghani da han avga stemme i Kabul i morgentimene lørdag.