Tankesmie: Annenhver russer i London er en etterretningskilde

– Ifølge godt plasserte kilder har Russland så mange som 200 føringsoffiserer i Storbritannia, som håndterer opp mot 500 agenter, heter det i rapporten Andrew Foxall har skrevet for tankesmien Henry Jackson Society.

I rapporten hevdes det at så mange som halvparten av de anslagsvis 150.000 russerne som bor i den britiske hovedstaden, er eller har vært informanter for russiske myndigheter. Det blir også hevdet at det russiske etterretningsapparatet er 52 ganger større enn britenes.

Rapporten kommer i kjølvannet av giftangrepet i Salisbury som nesten kostet den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal livet. Storbritannias ledere hevder russerne sto bak angrepet på Skripal og datteren Julia i mars.

– Mens attentater og drapsforsøk får det meste av oppmerksomheten er dette bare toppen av isfjellet. Russland er involvert i en lang rekke aktiviteter, inkludert spionasje. Og Storbritannia er ikke i stand til å håndtere dette, heter det videre i rapporten.

Richard Dearlove, som tidligere har ledet den britiske etterretningsorganisasjonen MI6, mener det er lurt å ta rapporten alvorlig.

– Vesten må våkne og innse den trusselen Vladimir Putin og hans brutale diktatur utgjør. Britisk sikkerhetspolitikk har altfor lenge vært basert på et naivt premiss om at Russland har lagt mentaliteten fra den kalde krigen bak seg, sier den tidligere etterretningstoppen.