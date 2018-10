Foran onsdagens EU-toppmøte hadde Theresa May fått beskjed om at nye konkrete forslag måtte på bordet for å redde en brexit-avtale. Men den britiske statsministeren hadde ingen joker i ermet. Ingen nye planer.

No-deal-planer rulles ut

Torsdag morgen gikk det ikke mange timer før flere store EU-land offentliggjorde detaljene for det toll- og grenseregimet som vil bli iverksatt overfor Storbritannia dersom det ikke blir noen avtale.

– Lovverket ligger klart og vil bli iverksatt fra dag én, fortalte Emmanuel Macron pressen i Brussel. Det samme varslet Angela Merkel. Nederland har også varslet at de vil presentere sine planer i løpet av noen få dager.

– Det kommer til å bli kaotisk

Også i Norge vokser bekymringen for en «no-deal-brexit».

-Det kommer til å bli noen kaotiske dager om forhandlingene kollapser, fortalte statsminister Erna Solberg norsk presse i Brussel onsdag.

– Vi har hatt en arbeidsgruppe i sving i over et år. De har jobbet med alle mulige utfordringer de har hatt fantasi til å tenke på. Men det kommer likevel til å bli kaotisk når alle systemer og skjemaer plutselig ikke lenger vil gjelde for Storbritannia, fortalte Solberg.

Norge bakerst i køen

Det Solberg frykter aller mest, er at Norge kommer bakerst i køen over land britene vil prioritere å få en avtale med.

– Britene kommer til å få et betydelig kapasitetsproblem. Og da er spørsmålet hvem de vil prioritere først. Vår økonomi er selvfølgelig mindre betydningsfull for Storbritannia, enn Storbritannias økonomi er for oss, medgir Solberg.

Dro på byen midt i alvoret

After the EU leaders summit dinner last night, time for some impromptu beers - Merkel🇩🇪, Macron🇫🇷, Battel🇱🇺 & Michel🇧🇪 in Brussels's Grand Place 🍻 - no late night panic over #Brexit then

Om det var for å døyve skuffelsen eller avreagere, vites ikke. Men sent onsdag kveld, etter EU-toppenes arbeidsmiddag, ble Emmanuel Macron, Angela Merkel og flere EU-topper observert på Grand-Place i Brussel. Her slo de av en prat med folk på ute på byen, tok en øl og spiste pommes frites.

– Ingen spørsmål om brexit, takk, smilte Merkel til en forbipasserende som ville vite hva hun mente om brexit.

Macron fikk selvsagt også spørsmål om hvorfor ikke Theresa May var blitt invitert med:

– Jeg er alltid glad for å ta en drink med ulike ledere. Og Theresa May ville vært svært velkommen. Den eneste grunnen til at May ikke ble invitert, er at hun forlot møtet tidlig, sa Macron.

– EU har ikke mer å gi. Nå er det opp til britene

Men torsdag morgenen var det «business as usual». På den avsluttende pressekonferansen torsdag kveld, bekreftet Emmanuel Macron at toppmøtet ikke hadde gitt de resultater man hadde håpet på.

Samtidig er ikke alt håp ute, fastslo han. Men presiserte at det nå er fullt og helt opp til britene om det blir en avtale eller ikke.

– Forhandlingene er ikke lenger et teknisk anliggende. Nå handler det om politisk vilje på britisk side, sa Macron, og la til:

– Det er ikke lenger opp til EU å gjøre innrømmelser. Jeg kan ikke bli mer klar på det. Det er Theresa May som må komme tilbake med en løsning på basis av kompromisser hun må skape og finne på hjemmebane, sa Macron.

Han gjentok også at deadlinene som er satt, står ved lag. Det betyr at man ikke helt har gitt opp i finne en løsning.