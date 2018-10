Hun demonstrerte mot det saudiske regimet. Hun krevde like rettigheter for kvinner og opphevelse av vergeloven som begrenser kvinners handlingsrom. Nå risikerer Israa al-Ghomgham dødsstraff.

Under den arabiske våren gikk hun i likhet med mange unge i Midtøsten ut i gatene og protesterte. Siden hun og kjæresten ble pågrepet i 2015, har hun ifølge The Washington Post sittet fengslet.

Nå kan hun bli den første kvinnen saudiske myndigheter henretter for politisk aktivisme.

Seniorrådgiver i Amnesty Norge og Saudi-Arabia-ekspert, Ina Tin, er ikke overrasket over al-Ghomgham nå risikerer å bli straffet med henrettelse.

– Saken mot henne illustrerer den systematiske diskrimineringen av sjiamuslimer. Regimet slår enda hardere ned på tilløp til kritikk fra sjiaene, forklarer Tin.

Al-Ghomgham er i likhet med 15–20 prosent av den saudiske befolkningen sjiamuslim.

Siktet for å «oppfordre til konflikt»

Under og etter den arabiske våren arresterte det saudiske regimet mange sjiamuslimer i den østlige provinsen der de fleste sjiamuslimene i Saudi-Arabia bor.

Demonstrasjoner er forbudt i landet, men myndighetenes reaksjon mot sjiamuslimer er ifølge Tin hardere enn mot sunnimuslimske aktivister. Flere sjiamuslimer dømmes til døden.

Kyrre Lien

Ifølge rettsdokumenter CBS News og Amnesty International har fått tilgang til, er al-Ghomgham anklaget for følgende lovbrudd:

Deltagelse i protestmarsjer med hensikt å «oppfordre til konflikt»

«Uttrykt moralsk støtte til opprørere» ved å delta i begravelsen til en opprører.

Bruke falsk identitet for å opprette Facebook profil.

Reise til Iran for å lære hvordan man oppfordrer til konflikt og uro i Saudi-Arabia.

Bruker terrorloven for å kneble aktivister

Al-Ghomghams sak kommer opp i spesialdomstolen for terrorsaker. Landet opprettet denne domstolen i 2008 for å straffeforfølge terrorister.

Etter hvert har mange menneskerettighetsforkjempere blitt dømt i denne retten.

Tin betegner landets terrorlovgivning som problematisk.

– Loven kan brukes til hva som helst, mot hvem som helst, og den brukes aktivt for å kneble aktivister, sier hun.

Al-Ghomgham er den første kvinnelige aktivisten som kan bli henrettet i Saudi-Arabia. Men gutter og menn er allerede blitt henrettet for aktivisme.

– Saken til al-Ghomgham vil vise om myndighetene nå vil sende et signal om at selv kvinner risikerer den strengeste straff hvis de tillater seg å ytre seg kritisk, sier Tin.

Flere kvinner kan bli henrettet

I august ble kvinnerettsaktivistene Samar Badawi og Nassima al-Sadah arrestert. Badawi ble tildelt den internasjonale prisen for mot i 2012.

Siden mai er mer enn et titalls kvinneaktivister blitt arrestert i Saudi-Arabia. Protestene har ifølge Reuters dreid seg om avskaffing av vergesystemet og kvinners rett til å kjøre bil.

Gary Cameron, Reuters

I Saudi-Arabia får kvinner utnevnt en mannlig verge. Vergen gir tillatelse til utstedelse av pass, om de skal få gifte seg eller slippe ut av fengsel.

Tin opplyser at familiene til de andre kvinnene som er blitt arrestert det siste året, frykter at de også skal bli dømt til døden.

– Kan gjøre dem enda mer aggressive

Selv om Saudi-Arabia nå har hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg er ikke det gitt at de setter straffeforfølgelse av aktivister på vent.

– Man kan håpe at det betyr at det er redde for å gå til det skrittet, sier Tin med henvisning til mulig henrettelse av al-Ghomgham. Hun føler seg likevel ikke sikker på den tolkningen.

– Det saudiske lederskapet handler relativt irrasjonelt når de er presset imot veggen. Det kan gjøre dem enda mer aggressive, sier Tin.

Al-Ghomghams sak kommer opp for domstolen igjen den 28. oktober. Det er ifølge CBS News uklart hvorvidt dette blir nok en høring eller om retten vil komme til en kjennelse.