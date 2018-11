Disney og Bill Gates i valgkampen: Amerikanere stemmer om klimaskatt, marihuana, minstelønn og gambling

Når amerikanerne går til valg tirsdag, er det ikke bare kongressmedlemmer og guvernører de kan stemme på. I over 30 av delstatene stilles velgerne svært spesifikke politiske spørsmål som de skal si sin mening om i folkeavstemninger.

Her er et knippe av sakene velgerne blir spurt om:

Lovlig marihuana

I mormonerstaten Utah skal velgerne si sin mening om medisinsk bruk av marihuana. Det samme gjelder Missouri og Oklahoma.

I Michigan og Nord-Dakota går folkeavstemningene lenger: Der blir folk spurt om å gjøre rusmiddelet lovlig for alle over 21 år. I Michigan tyder målingene på seier for ja-siden, i Nord-Dakota spriker de voldsomt.

Fakta: Kongressvalget 2018 6. november står hele Representantenes hus på valg og drøyt en tredjedel av Senatet. I dag har president Donald Trumps parti, republikanerne, flertall i begge disse kamrene i USAs kongress. I tillegg er det guvernørvalg i 36 delstater, tre territorier og ordførervalg i hovedstaden Washington. Et stort flertall delstatsforsamlinger har også valg.

Økt minstelønn

I to delstater er minstelønnen foreslått øket. I Arkansas er den nå på 8,50 dollar i timen (71 kroner). Ifølge forslaget skal den gradvis økes til 11 dollar i 2021. Delstatens toppolitikere er imot, men en meningsmåling tyder på flertall.

I Missouri er minstelønnen på 7,85 dollar. Velgerne skal ta stilling til en gradvis økning til 12 dollar i 2023.

Bremser på gambling

I Florida foreligger et forslag om at politikerne ikke skal få tillate kasinoer uten å spørre velgerne først. Disney-konsernet og Seminole-stammen, et amerikansk urfolk, tidligere kalt indianere, har spyttet godt over 150 millioner kroner hver inn i kampanjen for å få dette vedtatt.

Disney antas å ha interesse av å unngå konkurranse i underholdningsbransjen, og seminolene vil ha fordel av å beholde et gamblingmonopol.

Stemmerett til eksfanger

I Florida skal velgerne også stemme over et forslag om å la tidligere straffedømte, unntatt drapsdømte og overgripere, få stemmeretten tilbake. Dette gjelder 1 million personer i delstaten.

Stemmerett for straffedømte varierer sterkt i USA. I to delstater, Vermont og Maine, får de stemme mens de sitter inne. I den andre enden av skalaen er Florida en av fire stater der straffedømte ikke automatisk får tilbake stemmeretten etter at straffen er ferdig sonet.

Meningsmålinger tyder på flertall for forslaget.

Bill Gates mot oljeselskaper

I delstaten Washington stemmes det over en avgift på utslipp av klimagassen karbondioksid – en klimaskatt på minst 15 dollar pr. tonn. Oljebransjen, som vil parkere skatten, har satset mest penger på saken: 31 millioner dollar. Dette er imidlertid småpenger mot hva de risikerer å betale: 2,3 milliarder dollar innen 2025.

På den andre siden har naturvernere, artister – som Pearl Jam og Macklemore – og datamilliardær Bill Gates engasjert seg. Microsoft-gründeren, som bor i Seattle, har gitt 1 million dollar til støtte for klimaskatten.

Tak på husleie

I California skal velgerne blant annet ta stilling til regulering av husleier. Boligprisene har økt sterkt de siste årene.

Temaet for folkeavstemningen er om det skal bli lettere for lokale myndigheter å innføre regulerte husleier. De fleste demokratiske politikere støtter dette, og tidligere presidentkandidat Bernie Sanders har besøkt delstaten for å drive kampanje for saken. Interesseorganisasjoner har brukt 100 millioner dollar på valgkampen – 25 millioner for regulerte husleier, 75 imot.

Dyre nyrer

California-velgerne spørres også om dialysebehandling. Ifølge en kampanjeorganisasjon koster slik nyrebehandling oftest rundt 150.000 dollar årlig – tilsvarende 1,2 millioner kroner. Dette hevdes å være en grov overbetaling – 3,5 ganger så mye som det koster å utføre en slik behandling. Forslaget vil begrense påslaget firmaene kan ta, til 15 prosent.

Bak denne saken ligger en mangeårig konflikt om organisering mellom to store dialysefirmaer og fagforeninger.