Femstjernersbevegelsen får 31 prosent av stemmene, ifølge prognosene til kringkasteren Sky.

Det er bedre enn målingene hadde vist på forhånd og en klar fremgang fra forrige valg for opprørsbevegelsen som har gått i strupen på det etablerte partisystemet.

Likevel er det høyrekoalisjonen til den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi (81) som kan ha best mulighet til å ta regjeringsmakten i Italia.

Koalisjonen består av hans eget Forza Italia, ytre høyre-partiene Lega og Brødre av Italia og et mindre, sentrumsorientert parti.

Forza Italia hadde håpet å ende opp som største parti på høyresiden, men prognosene viser at høyrepopulistiske Lega ligger an til å bli størst. Det vil være en stor skuffelse for Berlusconis parti og kan forkludre samarbeidet og kampen om posisjoner.

Fakta: Italias valgsystem Det er 18 års grense for å stemme til underhuset, 25 til overhuset. Omkring 51,2 millioner italienere er stemmeberettiget. Det skal velges 630 representanter til underhuset og 315 til senatet. Plassene fordeles etter to systemer: først over målstreken og proporsjonalitet. Ved først over målstreken velges de kandidater som kommer over en viss grense i sin lokale krets. Til underhuset velges 232 representanter på denne måten, til senatet 102. Ved proporsjonalitet fordeles mandatene i henhold til partienes stemmer over hele landet, 386 til underhuset og 207 til senatet.

Ifølge Skys prognoser ligger høyrekoalisjonen samlet an til å sikre seg 35,5 prosent av stemmene og 257 av 630 seter i underhuset.

Dermed klarer ingen koalisjoner å få rent flertall i parlamentet alene. Italia kan derfor stå overfor lange og kompliserte koalisjonsforhandlinger mellom de ulike partiene og fraksjonene i parlamentet.

Byen skulle være populistenes utstillingsvindu. Det har ikke gått helt etter planen.

Lavere valgdeltagelse

Fordi han er dømt for skatteunndragelse kan ikke Berlusconi bli statsminister selv, så han vil måtte sitte i kulissene og trekke i trådene for å utøve makt.

Luca Bruno / TT / NTB scanpix

Det var på forhånd fryktet at stor velgerapati skulle gi lav valgdeltagelse. Ved forrige valg, i 2013, endte den på 75,4 prosent.

Denne gangen vil valgdeltagelsen ende på rundt 73,6 prosent, ifølge estimater fra meningsmålingsbyrået YouTrend.

Migrasjon var sentralt tema

I valgkampen har økonomi og innvandring vært de dominerende temaene. Levestandarden i landet har ikke vokst på 20 år og arbeidsledigheten er fortsatt på over 11 prosent.

Samtidig har strømmen av migranter over Middelhavet skapt mye uro i valgkampen. Flere partier har profilert seg på at de vil ta en strengere linje enn den sittende regjeringen. Berlusconi har blant annet lovet å deportere hundretusenvis migranter fra Italia, det samme har høyrepopulistiske Lega.

Partiet, som også tar en kritisk linje overfor EU og euroen, ser ut til å gjøre sitt beste valg noensinne.

Berlusconi har gjenoppstått som Italias bestefar. Nå kan han igjen avgjøre hvem som skal styre landet.

Ny sosialdemokratisk nedtur

Valgets store taper er det sosialdemokratiske partiet PD, som har sittet med regjeringsmakten siden 2013. De får bare 22 prosent på prognosene til Sky.

En fattig trøst for partileder Matteo Renzi kan være at han ikke er alene.

Det siste året har vært en katastrofe for sosialdemokratiske partier over hele Europa. I Nederland og Frankrike ble de nærmest utslettet i fjor vår, mens det tyske sosialdemokratiske partiet gjorde sitt dårligste valg siden 1949 i september. Noen uker før hadde det norske arbeiderpartiet gjort sitt svakeste valg fra en opposisjonstilværelse siden 1924.

Dersom PD nå mister makten i Italia, er det ikke én sosialdemokratisk ledet regjering igjen i noen av de store landene i Europa.

MER OM ITALIA: De var en del av det rike Europa. Nå kan landet ende i fattigklubben.