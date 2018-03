Matteo Renzi trekker seg som partileder

PD, som fikk over 40 prosent av stemmene i valget til EU-parlamentet i 2014, måtte nøye seg med under 19 prosent i søndagens valg på ny nasjonalforsamling.

Under en pressekonferanse mandag kunngjorde tidligere statsminister Matteo Renzi at han trekker seg som partileder, og han gjorde det samtidig klart at PD ikke vil sitte i en koalisjonsregjering sammen med Femstjernersbevegelsen (M5S) eller Ligaen.

– Vet dere hva? Dere kan lage en regjering uten oss, sier Renzi.

– Men vær klare over at vi vil være en del av opposisjonen. Det er der Italias borgere har bedt oss om å være, sa han videre.

Han understreker at partiet hans ikke vil delta i en regjering som jobber mot det etablerte politiske systemet i Italia.

– PD ble født for å gi motstand til krefter som jobber mot etablissementet, og skal ikke være noen krykke for en regjering som er dannet av slike krefter, sa han.