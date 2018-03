– Planen til Umar Haque (25) var å danne en hær bestående av barn, de skulle bistå i gjennomføringen av flere terrorangrep i London, sier sjefen for Metropolitan Police's Counter Terrorism Command (Londons antiterrorpoliti) Dean Haydon til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Haydon radikaliserte Haque flere «sårbare» barn i aldersgruppen 11 til 14 år.

Under dekke av å være islamlærer lærte han opp 110 barn til å bli militante islamister ved skolen Lantern of Knowledge, en liten privat muslimsk skole, og ved en madrassa, en arabisk skole, tilknyttet en moské øst i London.

Ble trent til å slåss

Av de 110 barna som ble utsatt for Haques «trening», gjennomgår 35 av dem langsiktige «sikkerhetstiltak». Disse involverer blant annet ulike sosialtjenester og britiske myndigheter.

Seks av barna vitnet i rettssaken mot 25-åringen. Der fortalte de i detalj hvordan Haque trente dem til å slåss og hvordan de skulle bli sterkere.

Det endelige målet til Haque var å bruke barna til å angripe mål i London. Big Ben, soldater utenfor Buckingham Palace, kjøpesentre og banker skal ha vært potensielle mål, sa aktor under rettssaken.

Rollespill

– Han forsøkte å forberede barna for martyrdøden ved å gjennomføre rollespill der de utførte terrorangrep. Deler av rollespillet innebar å gjenskape angrep mot politibetjenter, sier Haydon.

– Han viste dem grafiske videoer av halshugginger og terrorister i andre land. Han beskrev seg selv som en lojal tjener av Den islamske stat, legger han til.

Ifølge Haydon hadde barna blitt «paralysert av frykt», som førte til at de ikke fortalte foreldrene om Haque.

Han truet også barna og sa at de ville møte samme skjebne som ofrene i halshuggingsvideoene han viste dem.

Møtte «vegg av stillhet»

Haques plan var ikke kommet så langt at barna var klare til å utføre terrorangrep. Skolen hadde heller ikke mottatt noen varsler, før 25-åringen ble arrestert og det ble kjent hva som foregikk.

Politiet forteller at de møtte «en vegg av stillhet» fra barna. Skolen er blitt rangert av skoleinspektører som «fremragende». Ifølge sjefen for antiterrorpolitiet har politiet hatt utfordringer med lokalsamfunnet og enkelte av institusjonene.

– Han burde aldri ha vært lærer der, det er grunn til bekymring, sier Hayden.

Inspirert av London-angrep

Haque ble i retten funnet skyldig for en rekke lovbrudd, blant annet planlegging av terrorangrep. To andre menn ble også funnet skyldig for å ha hjulpet 25-åringen.

Politiet i London mener Haque ble radikalisert på internett. Han skal ha blitt inspirert av angrepet på Westminster Bridge i fjor.

Han hadde diskutert å gjennomføre lignende angrep med en 19-åring, som jobbet ved den samme moskeen. Angrepet mot Westminster Bridge var blant angrepene han fikk elevene til å gjennomføre gjennom rollespill.