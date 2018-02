I et intervju med den sørafrikanske kringkastingen SABC onsdag erklærer Zuma at han ikke har gjort noe galt, men avslører ikke om han på dette grunnlaget vil nekte å etterkomme ANCs krav om at han må trekke seg straks.

Presidenten varsler at han vil komme med en «erklæring» senere på dagen.

Sammen med Nelson Mandela frigjorde han Sør-Afrika fra apartheid. Nå blir Zuma avsatt av sine egne.

Uenighet, ikke tross

Nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika skal torsdag stemme over et mistillitsforslag mot Zuma. Som krever en forklaring på hva han har gjort galt.

– Ingen har greid å forklare hva jeg har gjort feil, sier Zuma til SABC.

– Jeg har behov for å bli orientert om hva jeg har gjort. Hva er vitsen med dette hastverket? sier han i intervjuet.

AP/NTB scanpix

Zuma sier han ikke forstår hvorfor hans eget parti krever at han må gå av, at han ikke er blitt presentert for fakta om årsaken, og at fremgangsmåten gjør ham til «et offer».

Presidenten sier han er åpen for videre diskusjon, men mener at ANCs prosess har vært unødvendig hastig.

Selv om han altså erklærer seg «uenig» i ANCs beslutning om å avsette ham, presiserer presidenten at denne uenigheten ikke innebærer at han vil «trosse» partiledelsen.

Han skal selv ha tilbudt partiets ledelse å gå av i juni. Ifølge presidenten foreslo han denne tidsrammen for å beholde enhet i partiet, og fordi han ønsket å være vertskap når Bric-landene – Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – møtes til konferanse senere i år.

Denne anledningen ville han ha benyttet til å introdusere sin etterfølger Cyril Ramaphosa til de øvrige lederne, hevder Zuma.

James Oatway, Reuters/NTB scanpix

Væpnet aksjon mot milliardærer – tre pågrepet

Det stormer også rundt Gupta-familien, som granskes for sine bånd til presidenten. Sørafrikansk politi pågrep onsdag tre personer i en aksjon mot hjemmet til den mektige familien i Johannesburg. Aksjonen fant sted samtidig som ANC avventet svar fra Zuma etter at de ba presidenten om å gå av.

Et dusin politifolk fra politiets elitestyrke, de såkalte haukene (The Hawks), stengte av en gate som leder frem til de tre Gupta-brødrenes luksuriøse boligkompleks i forstaden Saxonwold i Johannesburg. Samtidig gikk deres kolleger til aksjon inne i bygningene.

Gupta-familien blir beskrevet som innflytelsesrik og styrtrik. Den består blant annet av tre indiske brødre som har skaffet seg en formue på gruvedrift, transport, teknologi og medier.

Familien anklages blant annet for å ha påvirket sammensetningen av Zumas regjering og for å ha sikret seg tildeling av offentlige kontrakter ved hjelp av bestikkelser. Ifølge familiens advokat var ingen av de tre brødrene blant dem som ble pågrepet.

– Mediene har misforstått dette. Ingen av Gupta-brødrene er pågrepet. Jeg kan ikke si hvem som er pågrepet, sier advokaten til nyhetsbyrået Reuters.

AP/NTB scanpix

– Endelig blir noe gjort med dette. Disse fyrene må ut av vårt land. De må la oss i fred. De har gjort nok skade, sier Tessa Turvey, som onsdag morgen hadde tatt oppstilling ved politisperringene foran Gupta-familiens eiendom sammen med andre naboer.

Da en sivil politibil kjørte ut, klappet de for haukene, samtidig som de skrek ukvemsord til milliardærfamiliens sikkerhetsvakter, skriver Reuters.

Fem til syv flere personer blir trolig arrestert. Det er foreløpig ikke planer om å pågripe ministre i regjeringen, som ifølge rapporter i mediene har forbindelse til Gupta-familie, sier en kilde som kjenner politiets planer, til Reuters.

Det er ventet at de siktede vil bli fremstilt for en domstol torsdag.

Themba Hadebe, TT/NTB scanpix

ANC vil bruke mistillit for å avsette Zuma

Zumas presidentskap, som har vært preget av skandaler og anklager om korrupsjon, vil uansett snart være over.

Fristen ANC har gitt presidenten, utløper onsdag. Hvis han nekter å følge oppfordringen om å gå av nå, ett år før hans 2. femårsperiode utløper, kommer regjeringspartiet til å støtte mistillitsforslaget som et av opposisjonspartiene fremmer i nasjonalforsamlingen torsdag. ANC vil i et tillegg også redegjøre for sin begrunnelse for å stemme for mistillit mot sin egen president, opplyser partiledelsen.

Parlamentets president Baleka Mbete bekrefter at avstemningen vil foregå torsdag.

Ifølge regjeringspartiets «innpisker» Jackson Mthembu håper ANC deretter å kunne få valgt partileder Cyril Ramaphosa til landets president allerede torsdag eller fredag.