Denise (3) ble funnet blødende i sølen: Kongo-krigere dømt for voldtekt av små jenter og spebarn

Ifølge BBC var krigernes yngste offer bare åtte måneder, mens hun ifølge Reuters var halvannet år.

Dom i den grufulle saken ble denne uken avsagt i provinsen Sør-Kivu, nordøst i Den demokratiske republikken Kongo.

Kongo er blitt beskrevet som «verdens voldtektshovedstad», og voldtekt er blitt brukt som våpen her i tiår. Men selv i denne dystre sammenheng utmerker saken seg som særlig brutal og rystende: Aldri tidligere skal små barn gjentatte ganger ha blitt utpekt til ofre så systematisk og så målrettet.

At 11 gjerningsmenn nå er dømt til livstids fengsel, gir grunn til et forsiktig håp om at væpnede voldtektsmenn ikke lenger skal kunne regne med straffrihet, selv ikke i Kongo:

– Dette er et sterkt signal til alle som måtte tenke på å begå lignende forbrytelser, sier ofrenes bistandsadvokat, Charles Cubaka Cicura, til Reuters.

Organisasjonen Physicians for Human Rights betegner straffesaken og dommene som historiske, skriver NTB.

Til tross for overgrep mot egen befolkning: Kongo er FN-vaktbikkje for menneskerettigheter

Fakta: Den demokratiske republikken Kongo Afrikas nest største land, 2.344.858 kvadratkilometer – omtrent syv ganger større enn Fastlands-Norge. Innbyggertall: Ca. 83 millioner. Rikt på naturressurser, men landet er blant verdens fattigste – og mest korrupte. Væpnede konflikter har herjet i DR Kongo helt siden selvstendigheten fra kolonimakten Belgia i 1960. Kilde: FN / CIA The World Factbook

Voldtektene pågikk i årevis

De tiltalte fikk sin straff utmålt av en såkalt mobil domstol i landsbyen Kavumu, åsted for de cirka 40 barnevoldtektene i årene 2013 til 2016.

Det provisoriske rettslokalet var tettpakket da de militære dommerne slo fast at 11 medlemmer av Djeshi ya Yesu («Jesu hær») hadde gjort seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg til voldtektene ble flere av de tiltalte også dømt for drap.

Domstolen tilkjente familiene til hvert av ofrene som ble drept, 125.000 kroner i erstatning, mens ofrene som ble voldtatt av militssoldatene, ble tilkjent cirka 40.000 kroner hver.

Voldtok etter råd fra heksedoktor

Blant de dømte er militsens leder Frederic Batumike, folkevalgt til Sør-Kivus provins-forsamling. Det var han som søkte en «åndelig leders» rådgivning for å styrke gruppens slagkraft.

Heksedoktoren anbefalte voldtekt av små barn. Han hevdet at jentenes blod ville gi «Jesu hær» overnaturlig beskyttelse mot krigernes fiender - det vil si andre væpnede grupper som terroriserer sivilbefokningen i landet der nesten to millioner mennesker bare i år har flyktet fra vold og overgrep.

De overtroiske militsmennene ble overbevist om at de ufattelige ugjerningene blant annet skulle gjøre dem immune mot skudd.

Machete plantet utenfor hytten

Det var som regel natt når «Jesu hær» kom for å hente jentebarna.

Slik beskriver britiske The Guardian det som skjedde da Denise (3) ble røvet ut av familiens hytte natten til 2. juledag 2015:

«Denises mor våknet etter midnatt og famlet etter datteren ved siden av seg på madrassen. Hun fant henne ikke. En jernstang, som vanligvis ble brukt til å blokkere inngangen, lå på gulvet. En machete var stukket ned i jorden på utsiden av åpningen. Kvinnen gjenkjente tegnene: Dette scenariet hadde utspilt seg flere ganger i Kavumu de siste par årene.

Familien vekket naboene og organiserte letegrupper. På en eng like ved fant de Denise liggende i sølen, med bare sin rosa hettegenser på seg. Hun var blitt voldtatt og blødde.»

CHRISTIAN LUTZ / AP / NTB Scanpix

Fredspriskandidat dr. Mukwege gråt da han så skadene

Gynekologen Denis Mukwege bidro til opprullingen av saken da han i 2015 rapporterte om en voldsom økning i voldtekter i området.

Mukwege er flere ganger blitt nominert til Nobels Fredspris for sinn innsats for å hjelpe titusener av ofre for seksuell vold i Kongo. Man skulle dermed tro at den idealistiske legen forlengst hadde sett det verste av skader hensynsløse voldsmenn kan påføre jenter og kvinner.

Men da de små fra Kavumu ble lagt på Panzi-hospitalets operasjonsbord, gråt både den erfarne legen og hans stab.

– Når jeg behandler et barn som er så aldeles ødelagt, tenker jeg: Du reparerer bare, når du i stedet burde kunne forhindre, sier Denis Mukwege til The Guardian:

– Alle burde bli sjokkert av dette. Hvorfor blir de ikke det?

