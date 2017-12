Abortdømt kvinne i El Salvador ber om å bli satt fri

– Jeg betaler for en forbrytelse jeg ikke har begått, sa Teodora Vasquez i en rettshøring om straffeutmålingen fredag. 34-åringen er en av 27 kvinner som for tiden sitter i fengsel i landet, dømt for brudd på det som er en av verdens strengeste abortlover.

Loven forbyr alle former for abort, også dersom svangerskapet er et resultat av voldtekt eller truer morens helse. Strafferammen er to til åtte års fengsel, men politi og påtalemyndigheten sikter ofte kvinnene for langt mer alvorlige forbrytelser. Vasquez ble i 2008 dømt for drap under skjerpede omstendigheter.

Hun var gravid i niende måned og var på jobb da hun opplevde en dødsfødsel i 2007. Hun forsøkte forgjeves å ringe etter ambulanse før hun mistet bevisstheten. Politiet beskyldte henne for å ha fremprovosert aborten.

Dommerne: Pause til onsdag

– Det var en veldig trist stund for meg. Jeg ventet barn, jeg ville ha det barnet, ha det med meg, forklarte hun i retten.

Påtalemyndigheten ba om pause i høringen for å kunne avhøre politifolkene som pågrep Vasquez. Advokatene hennes motsatte seg dette og ba dommerne oppheve den snart ti år gamle dommen. Dommerne besluttet å ta pause til onsdag.

I 2013 dukket det opp et grelt eksempel på hvor streng loven er. En 22 år gammel kvinne ble tvunget til å bære fram et foster hvis hjerne var så underutviklet at det helt sikkert ville være dødfødt. Også kvinnens helse sto i fare i denne saken. En panamerikansk menneskerettighetsdomstol innvilget kvinnen forløsning ved tidlig keisersnitt. Barnet døde.