Brexit-forhandlinger gjennom natten: Enige om «skilsmisseavtalen»

Gjennom hele natten har britene og EU-kommisjonen forhandlet om brexit. Nå er de enige om rammene for avtalen, bekrefter EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker.

Storbritannias statsminister Theresa May kom grytidlig fredag morgen til Brussel for å møte Juncker.

Etter møtet holdt de to en felles pressekonferanse, der Juncker bekreftet at det er oppnådd enighet.

– Kommisjonen har formelt besluttet å anbefale til toppmøtet at det nå er gjort tilstrekkelige fremskritt i forhandlingene, sa Juncker.

Rammeavtalen gjør det mulig for britene og EU å forhandle om det fremtidige handelsforholdet. Inntil nå har de kun forhandlet om skilsmissen, altså hvordan det eksisterende forholdet skal avvikles.

– Vi har jobbet ekstremt hardt denne uken, og som dere har sett, har det ikke vært enkelt for noen part, sa May.

Tre nøkkelpunkter

For at EU skulle godta å snakke om den fremtidige avtalen, måtte britene først klargjøre sin posisjon på tre nøkkelpunkter.

EU har krevd en avklaring om grensen mellom Irland og Storbritannia.

Hvor mye britene skal betale for den politiske skilsmissen.

EU-borgeres rettigheter i Storbritannia etter brexit før unionen vil gå inn i forhandlinger om en fremtidig handelsavtale.

Lenge var sluttregningen den vanskeligste saken, men her kom partene til enighet tidligere i høst. Britene har gått med på at de har forpliktelser overfor EU på mellom 40 og 50 milliarder euro.

Også når det gjelder borgernes rettigheter er det enighet. Ifølge May vil de som bor i Storbritannia ha sine rettigheter beskyttet av britisk lov, og vil kunne fortsette å leve livene sine som normalt.

– Denne avtalen vil garantere rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, og for britiske borgere, sa May.

May: Ingen «hard grense» til Irland

YVES HERMAN / REUTERS

Den store hodepinen i den siste ukens intense forhandlinger var grensen mellom Irland og britiske Nord-Irland.

Når britene nå forlater EU frykter mange at kontrollstasjoner igjen må settes opp langs den i dag tilnærmet usynlige grensen.

Fredag morgen lovet May at det ikke vil skje.

– I Nord-Irland garanterer vi at det ikke vil bli noen «hard grense», og vi vil overholde Belfast-avtalen, sa hun fredag morgen.

Samtidig vil kun sørge for at det ikke blir noen grensekontroll mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Det nordiske unionistpartiet DUP, som sørger for at Mays konservative parti har flertall i parlamentet, satt seg på bakbena da det i avtaleutkastet ble antydet at Nord-Irland kunne ende opp med andre regler og reguleringer enn resten av Storbritannia.

Fredag morgen sa DUPs leder Arlene Foster at de hadde fått til «substansielle endringer» i avtaleteksten.

– Det er ingen rød linje ned gjennom irskehavet og en tydelig bekreftelse på at hele Storbritannia forlater EU, forlater det indre marked og forlater tollunionen, sier hun til Sky News.

Eksakt hvordan de skal unngå grensekontroll både mellom Irland og Nord-Irland og mellom Nord-Irland og Storbritannia etter brexit, er imidlertid fortsatt ikke klart.

Enda vanskeligere forhandlinger på trappene

Enigheten om skilsmissen baner vei for fase to av forhandlingene, som kan bli enda vanskeligere.

De vil omfatte diskusjoner om overgangsordninger og det fremtidige handelsforholdet.

Storbritannia har hatt et sterkt ønske om komme i gang med dette, samtidig er det dyp uenighet innad i regjeringen om hva slags avtale de skal gå for.

Theresa May har tidligere utelukket en «norsk» EØS-modell og insisterer på at britene skal få sin egen skreddersydde løsning. Dette avvises imidlertid av EU.

Den formelle igangsettingen av fase to vil formelt skje på et EU-toppmøte i Brussel i neste uke.