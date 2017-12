«Å slå opp er vanskelig. Men å slå opp og bygge et nytt forhold, er mye verre», skrev EU-president Donald Tusk på Twitter fredag morgen.

Over åtte måneder er gått siden Storbritannia formelt ga EU beskjed om at de vil forlate unionen.

Siden da har partene sittet i krevende skilsmisseforhandlinger. De sentrale sakene har vært rettighetene til EU-borgerne i Storbritannia, sluttregningen og den fremtidige grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland.

Først i morgentimene fredag, etter en intens sluttspurt som pågikk gjennom natten, oppnådde partene enighet i denne første delen av forhandlingene.

Fakta: Dette ble de enige om Borgeres rettigheter Alle EU-borgere som flytter til Storbritannia før landet går ut av EU, skal kunne fortsette å bo, arbeide og studere der. Deres profesjonelle kvalifikasjoner skal anerkjennes også i fremtiden, og studenter skal slippe å betale mer i skolepenger enn før. Ektefeller, barn, foreldre og besteforeldre skal ha rett til familiegjenforening. Denne retten gjelder også barn som ennå ikke er født. Alle beholder retten til helsehjelp, pensjon og andre velferdsytelser. De kan ta med seg disse velferdsytelsene hvis de flytter. Avtalen gjelder ikke nordmenn, men britene har tidligere uttalt at de ser for seg at dette også vil gjelde for EØS-borgere. EU-domstolens rolle Avtalen om borgeres rettigheter skal tas inn i britisk lov. EU-borgere vil dermed kunne gå til britiske domstoler hvis britiske myndigheter krenker rettighetene deres. Avtalen innebærer at britiske domstoler må ta «behørig hensyn» til EU-domstolens praksis i relevante saker. I saker som ikke har vært oppe før, skal britiske domstoler ha mulighet til å be EU-domstolen om råd. Denne ordningen skal gjelde i åtte år. Nord-Irland I sluttfasen av forhandlingene var det grensen mellom Irland og Nord-Irland som seilte opp som det vanskeligste spørsmålet. EU og Storbritannia lover nå at det ikke skal oppstå noen «hard grense» med fysiske sperringer, og at Langfredagsavtalen skal overholdes. Tanken er at dette skal sikres gjennom en fremtidig handelsavtale som også fungerer for Nord-Irland. Hvis det ikke lar seg gjøre, skal det utarbeides en særavtale for Nord-Irland. Detaljene er ennå ikke på plass, og forhandlingene om disse vil fortsette inn i 2018. Pengene I pengeoppgjøret er hovedprinsippet at britene skal fortsette å ta sin rettmessige del av alle økonomiske forpliktelser de har vært med på å vedta som medlemsland i EU. Financial Times anslår beløpet til å ligge mellom 40 og 60 milliarder euro. Selv om britene går ut av EU den 29. mars 2019, vil de fortsette å bidra fullt ut til EUs budsjetter i 2019 og 2020. Grunnen er at rammene for disse årenes budsjetter ble lagt allerede i EUs langtidsbudsjett for årene fra 2014 til 2020. Storbritannia var med på å vedta dette langtidsbudsjettet. Britene vil i tillegg gi bidrag til Den europeiske investeringsbanken, Den europeiske sentralbanken, Det europeiske utviklingsfondet og enkelte andre pengefond. Kilde: NTB/Aftenposten

Avtalen ble solgt inn som en suksess av statsminister Theresa May, men noen synes britene har svelget for mange EU-kameler.

«En avtale i Brussel er godt nytt for May, ettersom vi nå kan gå videre til neste stadium med ydmykelse», tvitret den avgåtte UKIP-lederen Nigel Farage.

Britene er blitt presset hardt: Her er fire kameler de svelger for å få til en avtale.

Ny EØS-debatt?

Nå starter nemlig fase to av forhandlingene. Der skal Storbritannia og EU bli enige om det fremtidige forholdet partene skal ha til hverandre.

Norske politikere og organisasjoner vil følge forhandlingene tett.

Representanter for Solberg-regjeringen har gjentatte ganger uttalt at EØS-avtalen og Norges medlemskap i det indre marked ligger fast, mens Senterpartiet er blant dem som har tatt til orde for at den britiske utmeldingsprosessen må tvinge frem en debatt om EØS-avtalen.

– Ap og de andre EØS-partiene kan si at EØS-avtalen ligger fast så mye de vil, men går det et par år og Storbritannia får en bedre avtale enn det vi har, blir det umulig ikke å diskutere en ny løsning, har Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe tidligere uttalt til Klassekampen.

Canada eller «pose og sekk»

Det store spørsmålet nå er hva britene vil ende opp med. Statsminister May har allerede slått fast at de vil forlate EUs indre marked og tollunion, noe som betyr at en «norsk» EØS-løsning ikke er aktuelt. Britene vil også gjøre slutt på fri flyt av arbeidskraft. Dermed er heller ikke modellen Sveits har, en aktuell løsning.

Britene avviser snakket om norske, sveitsiske og canadiske modeller. De sier at de vil ha en egen skreddersydd løsning. Utenriksminister Boris Johnson har uttalt at hans mål «er å få både i pose og sekk».

EU insisterer imidlertid på at britene må velge «hyllevare», altså noe som finnes fra før.

– Når du ser på britenes røde linjer for fremtidens handelsforhold, sitter du igjen med en avtale som ligner den Canada har, uttalte EUs sjefforhandler Michel Barnier fredag.

EUs avtale med Canada sørger for frihandel i varer, men har vesentlige begrensninger når det kommer til handel i tjenester, noe som blant annet kan ramme Londons bankindustri. I EUs indre marked kan tjenester handles fritt på tvers av landegrensene.

Han glemmer aldri synet av sine døde brødre på stuegulvet. Nå er han redd for ny voldsbølge i Nord-Irland.

Vil ikke ha noe som frister Norge og Sveits

I Brussel er man svært opptatt av at den britiske avtalen ikke fremstår som bedre enn den norske EØS-løsningen eller den modellen Sveits har.

Når britene ikke vil delta i det indre marked og godta fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital, må de også ta til takke med en langt mindre ambisiøs handelsavtale. Hvis ikke risikerer EU at reglene for deltagelse i det indre marked vannes ut, er budskapet.

Frank Augstein / TT / NTB scanpix

– Ikke alle har forstått at EU har noen punkter som er ikke-diskuterbare, sa Barnier fredag.

Bak lukkede dører i Brussel bruker folk sterkere ord. En høytstående EU-diplomat stempler visjonene til britiske politikere som «urealistiske» og «fulle av selvmotsigelser».

– Vi må opprettholde en balanse mellom plikter og rettigheter. Hvis vi skulle gi Storbritannia en veldig skjev deal, vil andre land komme til oss og sette spørsmål ved sine avtaler, uttaler diplomaten.

IS kollapser, men færre krigere enn ventet vender hjem. «Det er et mysterium hvor de er»

Overgangsordning gir «EU-medlemskap» til 2021

Få tror at britene vil rekke å få på plass en stor handelsavtale før de forlater EU i slutten av mars 2019. Derfor trenger de en ordning som hindrer at de står på fullstendig bar bakke etter utmeldingen. Forhandlingene om denne vil trolig starte etter et EU-toppmøte i Brussel neste uke.

I sitt forhandlingsutspill legger EU opp til en overgangsordning der alt fortsetter som i dag – bortsett fra at britene mister stemmeretten og innflytelsen. Det vil si at britene skal fortsette å betale inn til EUs budsjetter, godta alle gamle og nye lover og reguleringer, underlegge seg EU-domstolen og godta fortsatt fri flyt av arbeidskraft.

Britene har i stor grad allerede akseptert disse premissene og uttalt at de ser for seg at overgangsperioden vil vare i rundt to år.

Dermed vil Storbritannia for alle praktiske formål forbli i EU til 2021.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).