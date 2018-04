Han fikk USA ut av Paris-avtalen om klima, men det er ikke derfor kritikken hagler

Scott Pruitt skapte bølger allerede da Donald Trump ville utpeke klimaskeptikeren som sjef for EPA, den amerikanske føderale miljøetaten.

Han var da også sentral da USA i fjor trakk seg fra den internasjonale Paris-avtalen om klima.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Trump-støtte

Pruitt er kommet i hardt vær. Han har nylig fjernet skjerpede utslippskrav for biler innført under Barack Obama. Spetakkelet er likevel først og fremst utløst av en rekke trøbbelsaker.

Rabalderet er blitt såpass høylytt at sjefen selv, president Donald Trump, har rykket ut med støtte.

While Security spending was somewhat more than his predecessor, Scott Pruitt has received death threats because of his bold actions at EPA. Record clean Air & Water while saving USA Billions of Dollars. Rent was about market rate, travel expenses OK. Scott is doing a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

«Scott gjør en kjempejobb», skrev Trump. Denne typen ros på Twitter er imidlertid ingen garanti mot oppsigelse, noe flere Trump-medarbeidere har oppdaget.

Etikkrav og murring

Det føderale kontoret for etikksaker – U.S. Office of Government Ethics – offentliggjorde denne uken sin bekymring i et brev til EPAs etikkansvarlige advokat. Der blir EPA bedt om selv på nytt å granske sjefens opptreden i en rekke saker.

Blant flere av Trumps og Pruitts partifeller er det dessuten tiltagende murring mot stadig nye problemer. Den politisk utnevnte visestabssjefen Kevin Chmielewski er blant disse. Trump-tilhengeren har ifølge et brev fra demokratiske senatorer fortalt at han er tvunget ut i permisjon fordi han påtalte sjefens sløsaktige opptreden.

Her er noen hovedpunkter i kontroversene som skaper uro rundt Pruitt. Flere kongresskomiteer snuser i sakene:

Fakta: EPA-sjef Scott Pruitt Advokat og republikansk politiker fra Oklahoma. Der har han vært delstatssenator og øverste påtalemyndighet. Ble sjef for USAs miljødirektorat EPA i februar 2017. Han var kjent som talsmann mot tøffere miljøkrav for energibransjen, og han hadde saksøkt etaten minst 14 ganger. I senatshøringen om utnevnelsen sa han at klimaet endrer seg, men at han ikke tror menneskelig virksomhet er en hovedårsak. EPA-sjefen har ikke formelt statsrådstittel, men rangeres som regjeringsmedlem og stiller i regjeringsmøtene Det hvite hus.

Den billige boligen

I de første seks månedene som EPA-sjef leide han bolig av kona til en energilobbyist. Han betalte 50 dollar natten og kun for de nettene han sov der. Meglere i området mener avtalen var svært gunstig. En EPA-advokat mener derimot avtalen ikke var en gave til Pruitt ettersom det i teorien skal være mulig å få Airbnb-rom til like lav pris i strøket.

Andrew Harnik / AP/ NTB scanpix

De dyre reisene

Pruitt har utvist stor entusiasme for å reise med fly på førsteklasse. Årsaken som oppgis, er drapstrusler og uheldige konfrontasjoner med folk på turistklasse. Associated Press har ikke klart å finne noen eksempler på at personer er pågrepet eller siktet for trusler mot Pruitt. En kilde i EPA har fortalt at sjefen reiser på turistklasse når han skal hjem til Oklahoma for å se fotballkamp, og at skattebetalerne ikke tar regningen.

På en reise til Marokko i fjor kostet hans billett alene 17.000 dollar. Denne reisen er også kommet i søkelyset på grunn av et magert program og mistanke om at han i hovedsak markedsførte amerikansk gass.

Telefonrommet

Pruitt satte etter overtagelsen i gang med å få installert et avlyttingssikkert telefonrom på kontoret sitt i EPA. Her endte prislappen på 43.000 dollar – ca. 330.000 kroner. I tillegg fikk han installert nye, biometriske låser til kontoret – låser som skanner fingeravtrykket ditt – og et privat selskap ble hyret for å sjekke at kontoret ikke var avlyttet.

Sirener og sikkerhetsvakter

Antall personlige sikkerhetsvakter er tredoblet til rundt 20. En av dem skal ha sagt nei til å bruke sirener da sjefen var forsinket i DC-trafikken. Etter dette ble vakten angivelig omplassert.

– Hvis du ikke behøver å fly førsteklasse, så ikke gjør det. Ikke skru på sirenen på bilen bare for å se at folk må flytte seg. Du representerer USAs president. Slik oppførsel er barnslig, og det tar oppmerksomheten vekk fra det viktige arbeidet vi forsøker å gjøre for det amerikanske folk, var rådet fra den republikanske senator John Kennedy på CBS-programmet Face the Nation.

Lønnshopp for rådgivere

To rådgivere, Millan Hupp og Sarah Greenwalt, som Pruitt har hentet fra hjemstaten Oklahoma, fikk lønnshopp på henholdsvis 33 og 52 prosent. Det ekstra pikante her er at Pruitt skal ha brukt et juridisk smutthull for å øke lønningene etter først å ha fått nei fra Det hvite hus.