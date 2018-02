Minst to døde og 70 skadet i togulykke i USA

To personer er døde og minst 70 er skadet, opplyser lokalt politi.

Toget var på vei fra New York til Miami med 139 passasjerer og åtte ansatte. Ulykken fant sted klokken 02.35 lokal tid i byen Cayce i Lexington County, opplyser det amerikanske jernbaneselskapet Amtrak i en uttalelse.

Et lokomotiv og flere passasjervogner sporet av i sammenstøtet, ifølge Amtrak.

– Ingen ble grepet av panikk, sa en av passasjerene, Derek Pettaway, til CNN ifølge AFP. Han forteller at de fleste passasjerene sov da ulykken skjedde, og at togselskapet Amtrak bidro til at de ble evakuert på en rolig måte.

TIM DOMINICK / TT / NTB scanpix

Lexington Medical Center har tatt imot 25 pasienter med lettere skader, opplyser en talsperson for sykehuset til ABC News. Andre skadede er blitt sendt til Palmetto Health Center.

Ulykken kommer bare dager etter at et tog fra det samme togselskapet kolliderte med en søppelbil ved Charlottesville i Virginia. En person omkom og én ble alvorlig skadet da toget, som hadde flere republikanske toppolitikere om bord, kolliderte.