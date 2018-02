– Mange av landene skylder massive mengder penger for tidligere år, tordnet USAs president Donald Trump under NATO-toppmøtet i fjor.

Han mente at NATO-landenes mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar var «det absolutte minimum». USA krevde at hvert enkelt land skulle legge frem en plan som viste utviklingen i pengebruk frem mot 2024, år for år.

Nå er planene klare, og de blir et sentralt tema på forsvarsministermøtet i Brussel onsdag og torsdag.

Ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg har 15 av 28 land lagt frem planer som viser at de havner på to prosent eller mer innen 2024. Et av disse er Frankrike, som nylig kunngjorde en kraftig forsvarsopptrapping. Land som Storbritannia og USA oppfyller allerede målet.

Stoltenbergs tall betyr samtidig at nær halvparten av alliansens medlemmer ikke har konkrete planer for å nå målet som ble vedtatt under toppmøtet i Wales i 2014.

Listene er hemmeligstemplede, men etter det Aftenposten kjenner til er Norge, Danmark, Tyskland, Spania og Belgia i denne gruppen.

Norge faller på rangeringen

For mens Norge, ifølge NATOs estimater, brukte 1,59 prosent av BNP på forsvar i 2017, regner forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med at tallet vil ligge på 1,5 prosent i 2020 og holde seg omtrent på samme nivå frem til 2024. Det skriver han i et brev til Stortinget.

Geert Vanden Wijngaert / TT / NTB scanpix

Dette innebærer at Norge ligger an til å synke nedover på NATOs rangeringsliste.

Fra 2014 til 2016 var Norge det NATO-landet som brukte syvende mest på forsvar i forhold til BNP, men i 2017 ble Norge passert av flere land og havnet på 11. plass.

Stemmer tallene de andre landene har meldt inn frem mot 2024, vil Norge ende opp på en 16. plass eller lavere. Dermed vil vi tilhøre den halvdelen av NATO-medlemmene som bruker minst på forsvar.

Tviler på landenes planer

I brevet til Stortinget understreker forsvarsministeren at det ligger en betydelig usikkerhet i tallene, blant annet er det vanskelig å anslå utviklingen i norsk BNP frem til 2024.

Kilder i NATO uttrykker også skepsis til den kraftige økningen enkelte av landene har meldt inn.

– Det er noen land som gjør noen mirakuløse hopp når de nærmer seg 2024, så man kan mistenke at enkelte driver mer med ønsketenkning enn realistiske planer, sier en NATO-diplomat.

– Realiteten er nok at flertallet av land ikke har realistiske planer for å nå toprosentmålet, sier kilden.

Sier regjeringen står ved toprosentmålet

Overfor Aftenposten sier forsvarsminister Bakke-Jensen at «det allerede gjøres mye riktig for å styrke Forsvaret».

– Den reelle økningen av forsvarsbudsjettet har med denne regjeringen vært på om lag 24 prosent. Dette er en betydelig økning, sier han.

Bakke-Jensen viser også til Jeløyaplattformen og mener at regjeringen er tydelig på at den langsiktige målsettingen om å bevege seg i retning av å bruke to prosent av BNP til forsvarsformål, ligger fast.

Han peker også på at Norge oppfyller et annet NATO-mål, nemlig at over 20 prosent av forsvarsbudsjettet skal gå til investeringer.

– Norge bruker i dag om lag 26 prosent av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringer.

Stoltenberg: – Halvfullt glass

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier han ser grunner til å være positiv på vegne av alliansen. Han viser til at forsvarsbudsjettene i Europa igjen øker etter mange år med kutt og at det er første gang landene legger frem planer for pengebruken frem til 2024.

– Jeg sier ikke at vi er i mål, men vi har hatt en god start, sier Stoltenberg.

Det at rundt halvparten av landene nå har planer for å nå toprosentmålet, mener han er et uttrykk for at glasset «er halvfullt».

– Hvis du starter med et glass som er tomt, og kommer halvveis, da er det halvfullt, sier Stoltenberg.

Spørsmålet er om Trump kommer til å se det på samme måte.

I juli kommer han igjen til Brussel for å gjeste NATO-toppmøtet.

