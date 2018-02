Russiske myndigheter bekrefter: 71 mennesker mistet livet i flystyrt

Saken oppdateres.

Et passasjerfly på vei fra Moskva til Orsk i Orenburg styret kort tid etter avgang fra flyplassen Domodedovo i Moskva.

Ifølge Gazeta.ru meldte piloten om tekniske problemer med flyet rett etter avgang og ba om å få nødlande på en liten flyplass i nærheten.

Det var 71 mennesker om bord da flyet styrtet, ifølge transportmyndighetene i Russland. Russiske transportmyndigheter bekreftet søndag kveld lokal tid at ingen overlevde styrten. Over 50 omkomne er allerede funnet, forteller redningsmannskapene.

– Mannskap og passasjerer hadde ingen sjanse til å overleve kræsjet, sier en kilde i den russiske redningstjenesten til nyhetsbyrået Interfax.

Flyet tilhører Saratov Airlines og er av typen An-148.

Wikimedia Commons

Falt 3000 fot på 20 sekunder

Saratov-flyet forsvant fra radaren to minutter etter at det tok av fra Domodedovo-flyplassen kl. 12.21.

Data fra Flightradar 24 viser at flyet falt fra en høyde på 6200 fot til 3000 fot på 20 sekunder, før dataoppføringen tar slutt.

Øyenvitner forteller til russiske medier at de kunne se et brennende fly falle mot bakken ved landsbyen Stepanovskij, som ligger 20 kilometer fra flyplassen Domodedovo.

Passasjerflyet An-148 hadde 65 passasjerer og seks mannskaper ombord.

Flere russiske medier, deriblant Interfax, spekulerte først over at flyet kan ha kræsjet med et helikopter, men dette ble senere avvist av offisielle kilder.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

En annen teori er teknisk svikt. En kontroll av flyet i november avslørte flere brudd på vedlikeholdsrutinene, skriver avisen Moskovskij Komsomolets.

Flyet var pålagt å skifte olje og vaske deler av motoren hver 375. time. Kontrollen før jul avdekket at det hadde gått 700 timer mellom hver gang flyet gjennomførte slikt vedlikehold, sier en kilde i det russiske luftfartstilsynet Rostransnadzor til avisen.

Vrakrester over stort område

En annen årsak til kræsjet kan være at det var dårlig vær og kraftig snøvær i området da passasjerflyet forsvant fra radaren.

De første vrakfunnene viser at flyet gikk i stykker mens det fortsatt var i luften, ifølge den russiske nettavisen Medusa. Vrakrester ble funnet over et stort område, skriver Interfax. De første funnene ble gjort over en kilometer fra hverandre.

MAXIM SHEMETOV

Det russiske transportdepartementet sier at de vurderer alle mulige årsaker, inkludert det dårlige været, terror, teknisk svikt og eventuelle menneskelige feil. Russiske myndigheter bekrefter at de såkalte «svarte boksene» er funnet i området der det russiske passasjerflyet styrtet søndag formiddag.

Det russiske departementet for kriseberedskap melder at boksene, som inneholder ferdskriver og taleregistrator, er funnet sammen med to omkomme og deler av flyskroget.

Området der flyet krasjet er sperret av politiet. Det pågående søket etter omkomne foregår under krevende omstendigheter ettersom det både er mørkt og mye snø i området.

Medusa.io/Flightradar24

– Hele huset ristet

– Vi hørte et voldsomt smell, og vinduene i huset gikk i stykker, forteller en nabo til avisen Kommersant.

– Hele huset vårt ristet.

– Det var mer enn 60 innbyggere fra Orenburg om bord på flyet som kræsjet på vei til Orsk, sier en talsmann for guvernøren i Orenburg til Interfax.

– Nesten alle er fra den østlige delen av regionen.

President Vladimir Putin uttrykte i ettermiddag sine kondolanser til de etterlatte etter flyulykken. Han nedsatte også en spesialkommisjon som skal granske årsakene til ulykken, ifølge Kremls pressetjeneste.

Kommisjonen skal ledes av Russlands transportminister.

Forrige An-148 katastrofe: Kjørte for fort

Dette er den andre flykatastrofen med An-148 i løpet av de ti årene denne flymodellen har vært produsert.

Den forrige fant sted i 2011 i Belgorod i Russland.

I ettertid fikk pilotene skylden for ulykken. Granskningen viste at flyet kjørte 110 kilometer i timen raskere enn tillatt, noe som førte til at flyet begynte å brenne. Havarikommisjonen slo fast at pilotene misforsto instrumentene og ikke skjønte hvor fort de kjørte.