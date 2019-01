Nå er Norge mestvinnende i Bocuse d'Or

Etter tusenvis av timer med terping ble det tredjeplass for norske Christian André Pettersen i årets «kokke-VM».

En utrolig bragd og et utrolig talent, jublet norske mesterkokker som var samlet i Lyon for å følge finalen. Men 29-åringen selv klarte ikke å skjule skuffelsen da han fikk spørsmål fra NTB om hvorvidt han var fornøyd med bronse.

– Ingen kommentar, svarte Pettersen.

– Han er kanskje litt skuffet, det kan jeg se i ansiktet hans, kommenterte kjendiskokk Eyvind Hellstrøm.

– Men han har ingen grunn til det, for han har prestert fantastisk.

Skandinavia på topp

De skandinaviske landene gjorde rent bord i konkurransen, med gull til Danmark, sølv til Sverige og bronse til Norge. Samtidig kom Finland på en god fjerdeplass.

Gullet gikk til danske Kenneth Toft-Hansen.

Råvarene er en viktig del av forklaringen bak den skandinaviske suksessen, ifølge Pettersen, som selv hadde med seg purrestokk fra Jæren og trøffeltang fra Lofoten for å gi rettene sine lokalt preg.

– Det skandinaviske kjøkken har en stil som er attraktiv for hele verden. Det er flere som har ment at den nordiske trenden er på hell, men det er ikke det vi ser her, sier Arne Sørvig, daglig leder i Bocuse d'Or Norge.

– Det er utrolig mye kraft, energi og fag i de nordiske landene, sier Sørvig til NTB.

Norge i tet

Med onsdagens bronse har Norge passert Frankrike i antall medaljer til sammen.

Begge land hadde ti i forkant av årets konkurranse, og Norge sikret seg med sin ellevte posisjonen som det mestvinnende landet i Bocuse d'Or.

Norge har med til sammen fem gullmedaljer vunnet Bocuse d'Or like mange ganger som vertsnasjonen Frankrike. Bent Stiansen (1993), Terje Ness (1999), Charles Tjessem (2003), Geir Skeie (2009) og Ørjan Johannessen (2015) har alle gått helt til topps.

Flere av de tidligere vinnerne var på plass i Lyon for å heie på Pettersen.

– Han er et av de største kokketalentene vi har hatt noensinne, skrøt Johannessen.

Øredøvende jubel

Skuffelse var det ikke å spore blant de norske tilskuerne, som hadde møtt opp i stort antall for å heie fram den norske bronsevinneren. Øredøvende jubel og «Norway, Norway, Norway» runget fra salen da Pettersen fikk utdelt det bronsefargede Bocuse d'Or-trofeet.

Tredjeplassen skulle Pettersen feire med nettopp de norske supporterne.

Deretter er det hvile som står på menyen.

– Du føler deg ganske tom, du gjør det, når du har trent så mye og så plutselig kommer til at alt er slutt, sa Pettersen.

Løfte til faren

I forkant av prisseremonien fortalte Pettersen at hans siste løfte til faren før han døde, var å vinne Bocuse d'Or.

Dette løftet ble ikke oppfylt i år, men Pettersen er overbevist om at faren ville ha vært stolt av ham.

I årets konkurransemeny var kalvecarré fra fransk kalv hovedråvaren til en fatrett. Kalvecarreen skulle serveres hel eller i to deler og følges av brissel, nyrer, lever eller skank. I tillegg skulle det lages en tallerkenrett som skulle være en chartreuse med skjell og grønnsaker.

Selve matlagingen fikk deltakerne 5 timer og 35 minutter på å gjennomføre.