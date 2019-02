Svensk aktivist dømt for å hindre deportasjon

Ersson strømmet selv hele episoden på mobilen sin da hun nektet å sitte ned, og dermed hindret flyet i å ta av fra flyplassen i Göteborg i juli i fjor. Episoden gikk viralt.

I Göteborgs tingsrett ble hun mandag dømt til 60 dagsbøter, selv om en av dommerne var uenig og mente hun burde dømmes til 14 dagers fengsel.

Tingretten finner det bevist at kapteinen om bord på Turkish Airlines-flyet ga ordre om at passasjerene skulle sette seg da det var klart for avgang, og at Ersson gjorde seg skyldig i et lovbrudd da hun ikke ville sette seg.

Mens Ersson sto i midtgangen og nektet å følge kabinpersonalets ordre, fikk hun både skjellsord og støtte fra de andre passasjerene.

Episoden på Landvetter ble løst da hun og den 52 år gamle passasjeren hun gikk til aksjon for, ble hentet ut av flyet.

Etterpå viste det seg at den afghanske gutten hun egentlig ville hjelpe, ikke var om bord på flyet. Men både gutten og 52-åringen er senere sendt ut av Sverige.

Flyet ble to timer forsinket på grunn av protesten, men Turkish Airlines har ikke bedt om kompensasjon.