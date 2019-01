Det går fram av en fersk rapport fra tankesmia Brookings Institution.

Rapporten viser at rundt 36 millioner amerikanere har et yrke som er «høyt eksponert» for automatisering. Det betyr at rundt 70 prosent av arbeidsoppgavene snart kan erstattes av maskiner.

Lastebilsjåfører, kontormedarbeidere, kokker, servitører og andre yrker i matbransjen er blant dem som mest sannsynlig vil bli påvirket først.

– Befolkningen bør ta videreutdanning, omskolere seg eller skifte jobb fort, sier hovedforfatter Mark Muro i Brookings Institutions.

Matt Rourke / AP / NTB scanpix

Nedgangstider

De fleste yrker vil endres noe når maskiner overtar rutinemessige oppgaver, men et flertall av amerikanske arbeidstakere vil kunne tilpasse seg skiftet uten å bli erstattet, slår tankesmia fast.

Muro sier videre at det er usikkert når endringene vil inntreffe. Automatiseringen kan skje om noen år, eller om to tiår. Men det er sannsynlig at automatiseringen vil skyte fart under den neste økonomiske nedgangsperioden.

Årsaken er at bedrifter da er mer ivrige etter å innføre teknologi som kan kutte kostnader.

Ross D. Franklin / AP / NTB scanpix

Unge mest utsatt

Ifølge rapporten vil mindre byer bli hardest rammet. Risikoen for tap av arbeidsplasser er størst i delstatene Indiana og Kentucky, hvor nær halvparten av arbeidsstyrken er ansatt innen produksjons- og transportindustri som krever stor bemanning.

Samtidig er de yngste arbeidstakerne mest utsatt, fordi de dominerer i restaurantnæringen hvor automatiseringen ventes å bli omfattende. Allerede har flere kjederestauranter i USA montert selvbetjeningsmaskiner, og noen har eksperimentert med robotassisterte kjøkken. Walmart og andre forhandlere forbereder seg nå på åpne mindre butikker der sensorer eller kameraer med ansiktsgjenkjenning erstatter betjeningen.

David J. Phillip / AP / NTB scanpix

– Kan ha positiv effekt

Mange økonomer mener imidlertid at automatisering generelt har en positiv effekt på arbeidsmarkedet.

– Det kan skape økonomisk vekst, redusere priser, øke etterspørselen og samtidig skape nye arbeidsplasser som erstatter dem som forsvinner, sier assisterende professor Matias Cortes ved York University i Toronto.

Samtidig slår han fast at automatisering gir klare vinnere og tapere. Jobbene som forblir upåvirket, er de som krever avansert utdanning og mellommenneskelige ferdigheter.