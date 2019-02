USA la ned veto mot en anmodning fra flere medlemmer av FNs sikkerhetsråd om å beklage utkastelsen av TIPH onsdag, opplyser diplomater til nyhetsbyrået AFP. USAs blokkering var ventet.

Sikkerhetsrådet møttes bak lukkede dører onsdag, etter anmodning fra Kuwait og Indonesia.

De to landene tok til orde for å diskutere situasjonen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i forrige uke kunngjorde at han ikke ville forlenge mandatet for den 64 personer store styrken i Hebron på Vestbredden.

Blir trolig blokkert

– Det var nesten enstemmighet når det gjelder bekymring rundt situasjonen, sa Sikkerhetsrådets president Anatolio Ndong Mba til journalister etter møtet. Han viste til at landene «utvekslet ulike syn» på Israels beslutning.

Kuwait og Indonesia la frem utkast til en uttalelse der det ble uttrykt beklagelse over Israels «ensidige beslutning», ifølge teksten som AFP fikk tilgang til. I forslaget understreket de to landene TIPHs mandat og innsats for å ivareta ro og orden i et område der spenningen er stor.

Israel er i henhold til internasjonal lov forpliktet til «å beskytte den palestinske sivile befolkningen i Hebron», het det i utkastet.

Norge beklager

Den norskledede observatørstyrken Temporary International Presence in Hebron (TIPH) har vært i Hebron i over 20 år.

Norge har beklaget Israels beslutning, men samtidig gjort det klart at Norge må forholde seg til at Israel ikke lenger ser behov for styrken.