– Han har vært villig til å sitte ned med Hamas, Hizbollah og IRA. Men han vil ikke snakke med meg.

Storbritannias Theresa May har tilbrakt mye tid i Underhuset den siste tiden for å prøve å overtale partifeller og opposisjon til å støtte hennes brexit-avtale. Det mislyktes forrige uke.

Onsdag var hun tilbake for å svare på spørsmål i den ordinære spørretimen. Lederen for opposisjonen, Labours Jeremy Corbyn, brukte sine spørsmål på nettopp brexit.

Han krever at statsministeren utelukker det mange beskriver som et skrekkscenario, nemlig en utmelding av EU uten at britene har fått på plass en ny avtale med sine gamle partnere på kontinentet.

Fakta: Brexit 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst.

16. januar vraket et stort flertall i parlamentet avtalen.

29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

Vil ikke møte May

Statsministeren nekter å gjøre dette og mener at Corbyn heller burde takke ja til invitasjonen hun har sendt ham. May ønsker samtaler med alle partier i Underhuset for å prøve å finne ut hva som kan være en spiselig avtale for britene.

– Han har vært villig til å sitte ned med Hamas, Hizbollah og IRA uten betingelser. Men han vil ikke snakke med meg, sa May om Corbyn, som har en lang fartstid som radikal Labour-politiker.

Både Hamas, Hizbollah og IRA regnes av mange som terrororganisasjoner.

REUTERS TV /NTB scanpix

– Et lukket sinn

Corbyn på sin side repliserte slik:

– Det kan tenkes at døren til kontordøren hennes er åpen, men på innsiden er det et lukket sinn, sa Labour-lederen.

De to partilederne brukte mye av tiden på å krangle om muligheten for en tollunion med EU etter brexit.

Corbyn vil vite hvorfor May har sagt nei til hans forslag om nettopp det. May på sin siden anklaget Labour-lederen for å ikke ha peiling på hva han egentlig ville ha.

Etter planen skal britene ut av EU 29. mars. I forrige uke sa et overveldende flertall i Underhuset nei til avtalen Theresa May har forhandlet med EU. De mener den låser britene for tett til i EU i overskuelig fremtid.

Etter det historiske nederlaget sa May at hun ville snakke med alle partiene om hva slags avtale som er mulig å få gjennom parlamentet. Men Labour har nektet å delta i samtalene.

Har du fått med deg disse sakene om brexit?