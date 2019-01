Venezuelas opposisjonsleder erklærer seg som landets president – får støtte av Trump

Se direktebilder fra Caracas og støttedemonstrasjoner i andre byer i videospilleren over.

Kunngjøringen kom onsdag under en massedemonstrasjon i den venezuelanske hovedstaden.

Den 35 år gamle opposisjonslederen løftet sin høyre hånd og erklærte høyt og tydelig at han formelt tar ansvar for å styre landet.

– Jeg lover å formelt å overta den nasjonale, utøvende makten som fungerende president i Venezuela for å få en slutt på maktberøvelsen, innsette en overgangsregjering og holde frie valg, sa Guaido til øredøvende jubel fra titusenvis av tilhengere som demonstrerte mot den sittende presidenten, Nicolás Maduro.

USAs president Donald Trump anerkjenner nå Guaido som Venezuelas legitime president, følge en pressemelding fra Det hvite hus.

«Innbyggerne i Venezuela har lidd for lenge under det illegitime Maduro-regimet. I dag har jeg offisielt anerkjent presidenten i Venezulas nasjonalforsamling, Juan Guaido, som midlertidig president i Venezuela», skriver Trump på Twitter.

Også Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), som representerer 35 stater i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, varsler at de nå anser Guaido som fungerende president.

«Du har vår anerkjennelse til å tilbakeføre landet til demokrati», skriver organisasjonen på Twitter.

Carlos Garcia Rawlins / Reuters/ NTB scanpix

Økonomisk ruin

Maduro ble gjenvalgt som president i fjor og ble formelt tatt i ed for en ny periode for to uker siden. Han har kontroll over alle sentrale politiske institusjonene og får støtte fra militæret. Mange anklager ham for at landes økonomi ligger i ruiner.

Mannen som onsdag erklærte seg som Venezuelas nye, midlertidige president, Juan Guaido, er leder i landets nasjonalforsamling. Der har opposisjonen flertall. Men nasjonalforsamlingen er i praksis satt på sidelinjen etter at landets president, Nicolás Maduro, i 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

Også i andre byer i Venezuela demonstrerte tusenvis av tilhengere og motstandere av den omstridte presidenten Maduro. Han ble i fjor gjenvalgt i et valg som ble boikottet av opposisjonen og sterkt kritisert av EU, USA og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

REUTERS/Manaure Quintero

Demonstranter mistet livet

Natt til onsdag ble minst fem mennesker drept i sammenstøt mellom demonstranter. Det skjedde to døgn etter at en gruppe soldater oppfordret venezuelanerne til å gjøre opprør mot Maduro.

Soldatene ble pågrepet etter å ha angrepet en kommandosentral nord i hovedstaden Caracas.

Blant de fem som ble drept natt til onsdag, er en 16-åring som mistet livet etter at det ble skutt med skarpt mot en gruppe demonstranter i Caracas.