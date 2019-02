Den svarte, homofile skuespilleren Jussie Smollett (36), svært kjent for amerikanske TV-seere fra dramaserien Empire, anmeldte for tre uker siden et overfall.

Ifølge anmeldelsen skal han ha blitt utsatt for grov vold natt til tirsdag 29. januar. I tillegg til å ha blitt slått i ansiktet, skal han ha blitt mishandlet med et tau og fått helt væske over seg, muligens blekemiddel.

Gjennomgående skal gjerningspersonene ha ropt homofobiske og rasistiske bemerkninger til Smollett.

«Dette er MAGA-land», skal de også ha ropt, ifølge Smollett, med henvising til president Trumps slagord «Make America Great Again».

Episoden er blitt etterforsket som hatkriminalitet med Smollett som offer.

Nå tror politiet at han kan ha betalt to brødre for å banke ham opp, melder blant andre CNN, som siterer to ulike politikilder.

Nekter for å ha iscenesatt overfallet

Skuespilleren, via sine advokater, nekter for å ha hatt noe med overfallet å gjøre, skriver BBC.

«Jussie Smollett er sint og opprørt over de siste rapportene om at gjerningsmennene er individer som han kjenner», heter det i en uttalelse fra Smolletts advokater.

I uttalelsen skriver advokatene at Smollett er blitt et offer for personene som hevder at han selv skal ha spilt en rolle i overfallet.

«Ingenting kunne vært lenger fra sannheten, og enhver som hevder noe annet, lyver», heter det i uttalelsen fra advokatene Todd Pugh og Victor P. Henderson.

«Omdreining i etterforskningen»

De mistenkte brødrene ble lørdag løslatt uten siktelse, skriver nyhetsbyrået AP.

En av brødrene skal være Smolletts personlige trener. Begge skal ha vært statister i TV-serien Empire, skriver BBC.

Politiet har ikke konkludert og etterforsker fortsatt saken. Men i helgen meldte flere amerikanske medier, blant dem NBC, at politiet hadde hatt en rystende omdreining i etterforskningen. Etter nye avhør har de åpnet opp for at hele situasjonen var iscenesatt.

Politiet har ikke offisielt bekreftet hva denne omdreiningen er, men en rekke amerikanske medier har egne politikilder på at dette skal gjelde at Smollett selv har spilt en rolle i sitt eget overfall. I første omgang vil de avhøre TV-stjernen på nytt.

– Vi kan bekrefte at informasjon vi har mottatt fra personene som politiet tidligere har avhørt i saken, faktisk har vridd om etterforskningens retning, sier talsperson for Chicago-politiet, Anthony Guglielmi.

Etterforskere har gjennomsøkt overvåkingsvideoer fra området og fanget det de tror er de to brødrene, men har ikke funnet opptak av selve hendelsen.

Ryktene har svirret lenge. Lokale medier, blant dem CBS Chicago, meldte for noen dager siden en lignende historie basert på anonyme kilder, men politiet gikk den gang ut og avkreftet at Smollett skal ha iscenesatt angrepet. Politiet sa at de ikke hadde noen bevis for å si at hendelsen var en bløff («hoax»), og at gjengivelsen var unøyaktig og feilaktig.

Kan være skadelig for kampen mot hatkriminalitet

En rekke rasende kjendiser, blant dem tidligere visepresident Joe Biden, popstjerne John Legende og programleder Ellen DeGeneres rykket umibbelbart etter hendelsen ut til støtte for Smollett og fordømte overfallet.

«Det rasistiske, homofobiske angrepet på Jussie Smollett er en krenkelse mot menneskeligheten vår», skrev den mektige demokraten Nancy Pelosi på Twitter.

«Det som skjedde med Jussie gjør meg helt jævlig kvalm. Jeg kan ikke forstå at denne faenskapen fortsatt skjer hver dag», skrev popstjerne Ariana Grande.

Nå når ny informasjon har kommet frem i saken, har mange på høyresiden i amerikansk politikk tatt til motmæle.

President Trumps sønn, Donald Trump Jr., som har fått mye kritikk for å ha satt spørsmålstegn ved Smolletts historie på et tidligere tidspunkt, har nå kommentert saken på nytt.

Remember boys and girls, it's not a conspiracy when you're right & with all the obvious holes it seemed logical to question this disgusting hoax.



This didn’t age well at all!



— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 17, 2019

I sosiale medier diskuteres det nå hvor skadelig det kan være for kampen for minoriteters rettigheter og mot hatkriminalitet, dersom det viser seg at angrepet var iscenesatt.

– Vi kommer til å høre det i lang tid fra homofober, «hoteps», hyklere og konspirasjonsteoretikere som alltid bruker avvik for å diskreditere hele raser og grupper av mennesker, skriver en person på Twitter.

REAL TALK: Chyle, IF, and I seriously mean IF Jussie Smollett lied, we will never hear the end of homophobes, hoteps, bigots and conspiracy theorists who are always using outlier incidents to discredit an entire race/class of people.



— Ernest Owens (@MrErnestOwens) February 15, 2019