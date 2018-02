Studenter for våpenkontroll i USA: – Enten er dere med oss eller mot oss

– Mitt budskap til valgte politikere er: Enten er dere med oss eller mot oss. Vi mister livene våre mens de voksne gjør ingenting, sier student Cameron Kasky til CNN.

Kasky er en av studentene som denne helgen har tatt til orde for en nasjonal protestmarsj i Washington.

17 mennesker ble drept da en 19-åring åpnet ild mot elever ved sin gamle skole sist onsdag. Våpenet, et halvautomatisk angrepsgevær av typen AR-15, hadde han kjøpt på lovlig vis. AR-15 er tidligere brukt i en rekke massaskytinger i USA.

Lørdag deltok flere hundre av de overlevende i en demonstrasjon i Fort Lauderdale utenfor Parkland i Florida. De tok et rasende oppgjør med president Donald Trump og andre politikere som har fått støtte av den mektige våpenlobbyen i USA.

Skoleelever og andre holdt opp plakater med tekster som «stem dem ut», «aldri igjen», «gjør noe nå» og «ikke la vennene mine dø».

Studentene sier at nasjonen ikke kan vente lenger med å gjøre noe med sikkerhet i skolene og våpenkontroll.

Flere av studentene går på skolen der 17 elever og lærere onsdag ble drept av en tidligere elev. Han brukte en angrepsrifle som han lovlig hadde kjøpt.

– Vi vil utgjøre forskjellen

– Vi vil utgjøre forskjellen, sa en av de andre studentene, Emma Gonzalez, under markeringen i Fort Lauderdale.

Hun fortsatte med å si at studenter har lært at hvis de ikke leser, så står de ikke på eksamen.

– I dette tilfellet vil det si at hvis du ikke gjør noen ting, vil folk fortsette å bli drept, sa hun.

Studentenes protest retter seg mot politikere som tar imot pengebidrag fra den mektige våpenorganisasjonen the National Rifle Association.

De engasjerte studentene vet at mange mener at det har gått for lite tid siden massedrapet til at man skal diskutere våpenpolitikk.

Hør studentene i denne videoen:

– Vi respekterer det. Vi har mistet folk. Det er viktig å sørge. Dette er tiden til å snakke om våpenkontroll: 24. mars, sier Kasky.

Studentene har startet en Facebook-gruppe og en nettside de kaller Marsjer for våre liv (March For Our Lives).