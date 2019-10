Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb

Neste års møte mellom lederne for G7-landene skal holdes på Trumps Doral-anlegg i Miami 10.–12. juni. Ifølge fungerende stabssjef Mick Mulvaney var golfklubben «det beste stedet» blant en rekke andre lokaler i USA å holde toppmøtet.

Men flere medlemmer av Kongressen og organisasjoner kritiserer avgjørelsen som demokrater har kalt «blant de mest skamløse eksemplene på presidentens korrupsjon».

– Han utnytter embetet og tar beslutninger på vegne av regjeringen for å få personlig økonomisk vinning, sier Jerry Nadler, demokrat og lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, i en uttalelse.

– Utrolig

Kunngjøringen kommer i en tid der Trump anklager sin demokratiske rival Joe Bidens familie for å ha hatt personlig vinning av den tidligere visepresidentens politiske embete.

Nadler lover at Trumps «siste maktmisbruk» ikke kommer til å påvirke riksrettsprosessen mot ham.

– Dette er utrolig. Gitt de potensielle konsekvensene han står overfor for å misbruke embetet for sin egen vinning, ville vi trodd at han i hvert fall for en periode ville gå klar i saker som åpenbart er korrupsjon. I stedet er det dobbelt opp, sier administrerende direktør Noah Bookbinder i organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics.

Golfklubben Trump National Doral Miami er Trump-familiens mest innbringende eiendom, ifølge The New York Times. Eiendommen går derimot i økonomisk motbakke. I mai meldte avisen at stedets netto driftsinntekter hadde falt med 69 prosent på to år.

Bookbinder mener at ved å bruke Doral-anlegget, hjelper presidenten golfklubben økonomisk.

Walter Shaub, tidligere direktør ved Office of Government Ethics, skrev torsdag på Twitter at avgjørelsen er «åpenbar korrupsjon».

Under samme tak

Fungerende stabssjef fikk torsdag spørsmål om Trump var klar over at valg av lokale kan føre til mange anklager om at det er upassende. Da svarte Mulvaney at Trump var klar over det og at de likevel hadde best seg for å gå for golfklubben.

Mulvaney sier at en viktig årsak til at de valgte golfklubben var at alle de utenlandske delegasjonene og pressen kunne bo på samme sted.