To drept i skyting ved tysk synagoge

En av de antatte gjerningsmennene ble tatt da han var på flukt fra stedet, på vei sørøstover mot Leipzig.

Lokale medier meldte om skytingen i 12.30-tiden. Ifølge politiet i Halle er to personer drept, og Deutsche Welle oppgir at flere er skadet.

Litt over klokken 14 meldte en polititalsmann at det også en kebabrestaurant i nærheten skal være et åsted, ifølge det tyske nettstedet Focus. Gjerningsmannen skøyt mot restauranten. En kvinnelig kunde skal være drept. Eieren sier han ikke forstår akkurat hvorfor hans spisested ble angrepet.

SEBASTIAN WILLNOW / dpa

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Politiet opplyser at det utløst flere skudd. Den eller de mistenkte gjerningspersonene skal ha flyktet med en bil. Politiet presiserer at folk i nærheten fremdeles bør være forsiktige, og holde seg innendørs og søke dekning.

Flere tyske medier melder at gjerningsmennene skal ha vært iført militærlignende klær.

Politiet skriver på Twitter at de er på vei med forsterkninger, men opplyser at de jobber under høytrykk. Politiet ber folk i nærheten holde seg rolige og at de undersøker saken.

Deutsche Bahn har stengt jernbanestasjonen i Halle. Hele kvartalet rundt synagogen er også avstengt. Borgermesteren i Halle melder at nødetatene i byen skal være i beredskap.

Halle ligger i delstaten Sachsen-Anhalt. Halle ligger rundt 40 kilometer nordvest for Leipzig og er med sine rundt 240.000 innbyggere den største byen i delstaten Sachsen-Anhalt.

Marvin Gaul / REUTERS

Ifølge avisen Bild skal også en håndgranat ha blitt kastet på den jødiske gravlunden i byen. Den melder også at det har vært en skuddveksling i en by ikke langt unna. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Det er ikke kjent om hendelsen har tilknytning til synagogen. Men den skjer på yom kippur, den helligste og mest alvorstunge dagen i det jødiske året.

Ifølge politiet skal en synagoge og en jødisk gravplass i Dresden ha iverksatt sikkerhetstiltak som følge av hendelsen i Halle. Bevæpnet politi skal stå vakt i området.