To skal være drept i skyting ved tysk synagoge

Gjerningsmannen har ifølge tyske medier flyktet fra stedet og skal være på vei sørøstover mot Leipzig.

Lokale medier meldte om skytingen i 12.30-tiden. Ifølge politiet i Halle skal to personer være drept, og Deutsche Welle oppgir at flere er skadet.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Politiet opplyser at det utløst flere skudd. Den eller de mistenkte gjerningspersonene skal ha flyktet med en bil. Politiet ber derfor om at folk holder seg innendørs og søke dekning, vekk fra vinduer og dører, og slå på radio og fjernsyn for å få informasjon.

Politiet skriver på twitter at de er på vei med forsterkninger, men opplyser at de jobber under høytrykk.

Deutsche Bahn har stengt jernbanestasjonen i Halle. Hele kvartalet rundt synagogen er også avstengt.

Halle ligger i delstaten Sachsen-Anhalt.

Ifølge avisen Bild skal også en håndgranat ha blitt kastet på den jødiske gravlunden i byen. Den melder også at det har vært en skuddveksling i en by ikke langt unna. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Det er ikke kjent om hendelsen har tilknytning til synagogen. Men den skjer på yom kippur, den helligste og mest alvorstunge dagen i det jødiske året.