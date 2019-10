Uniformerte menn drepte to ved synagoge i Halle

Lokale medier meldte om skytingen i 12.30-tiden. En av de antatte gjerningsmennene ble tatt da han var på flukt fra stedet, på vei sørøstover mot Leipzig. Ifølge politiet i Halle er to personer drept, og Deutsche Welle oppgir at flere er skadet. En mann ble ifølge politiet skutt og drept inne i en kiosk, mens en kvinne ble skutt og drept i Humboldtstraße, nær den jødiske kirkegården.

En overvåkingsvideo viser at en grå bil stanser midt i gaten før en mann stiger ut og avfyrer fire skudd med det som ser ut til å være en hagle. Mannen er iført grønne militærlignende klær og hjelm.

Andre overvåkingsbilder viser at det var flere gjerningsmenn og at alle var iført uniformlignende klær, skuddsikre vester og hjelm.

En talsperson for politiet opplyser at det også er avfyrt skudd i Landsberg, rundt 15 kilometer øst for Halle, men ytterligere detaljer er ikke kjent.

Marvin Gaul / Reuters/NTB scanpix

Forsøkte å trenge seg inn i synagoge

Forstander i den jødiske menigheten i Halle, Max Privorotzki, sier til nyhetsstedet Spiegel at to gjerningsmenn forsøkte å trenge seg inn i synagogen, der det på det tidspunktet befant seg 70 til 80 mennesker. I dag markeres yom kippur, den helligste og mest alvorstunge dagen i det jødiske religiøse året.

Gjerningsmennene ble stoppet ved synagogens inngang.

Gjerningsmennene skal ha skilt lag etter angrepet ved synagogen. En av de mistenkte flyktet i taxi og ble etter kort tid stoppet på motorveien.

Like før klokka 14 opplyste politiet på Twitter at én person var pågrepet, og tyske medier meldte senere at dette skjedde etter at vedkommende kolliderte med en lastebil i utkanten av Halle.

Politikilder opplyser til flere tyske medier at den pågrepne mannen er tysk statsborger, men identiteten er ikke kjent. I bilens bagasjerom ble det funnet flere våpen.

Sebastian Willnow / dpa / NTB scanpix

Kvinne drept på åpen gate

En polititalsmann bekrefter at en kvinne skal være drept i Humboldstraße i nærheten av den jødiske gravplassen. I tillegg skal en mann være drept inne i en kiosk.

Pressebyrået DPA opplyser om at et av ofrene skal være funnet på bakken 30 meter unna synagogen.

Det skal ha vært rundt fem gjester i kebabrestauranten da angrepet skjedde. Gjerningsmannen skjøt mot restauranten. Eieren sier han ikke forstår akkurat hvorfor hans spisested ble angrepet.

Regjeringstalsperson Steffen Seibert uttaler at hendelsen er «skrekkelige nyheter», skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. Han understreker at han ennå ikke har nok informasjon til å fastslå bakgrunnen for angrepet.

Ifølge avisen Bild skal også en håndgranat ha blitt kastet på den jødiske gravlunden i byen.

Ifølge politiet skal en synagoge og en jødisk gravplass i Dresden ha iverksatt sikkerhetstiltak som følge av hendelsen i Halle. Bevæpnet politi skal stå vakt i området.

Jan Woitas / dpa / NTB scanpix

Ber folk unngå spekulasjoner

Politiet i Halle har på Twitter ber folk i nærheten holde seg rolige og unngå spekulasjoner.

Deutsche Bahn har stengt jernbanestasjonen i Halle. Hele kvartalet rundt synagogen er også avstengt. Borgermesteren i Halle melder at nødetatene i byen skal være i full beredskap.

Halle ligger i delstaten Sachsen-Anhalt. Halle ligger rundt 40 kilometer nordvest for Leipzig og er med sine rundt 240.000 innbyggere den største byen i delstaten Sachsen-Anhalt.

Ifølge avisen Bild aksjonerte politiet onsdag mot høyreekstremister i flere tyske delstater, blant annet mot en adresse i Mansfeld-Südharz vest for Halle. Det foreligger imidlertid ikke opplysninger om en eventuell sammenheng.

– Vi har hittil ingen beviser for at skytingen i Halle er relatert til dette, sier en talsmann for tysk politi til Bild.

