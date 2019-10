Nyhetsbyrå: Eksplosjon i iransk oljetanker utenfor saudisk havneby

TV-kanalen gjengir informasjon fra det iranske nyhetsbyrået ISNA. Tankskipet skal nå stå i brann.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til eksplosjonen, men ifølge ISNA mener eksperter at det kan dreie seg om et angrep. Meldingen er ikke bekreftet fra Saudi Arabia.

Ifølge nyhetsbyrået Fars skal fire oljetanker om bord i skipet være skadet, og det skal lekke olje ut i Rødehavet.

Det har de siste månedene vært en rekke branner og eksplosjoner som involverer oljetankere og oljeanlegg i Saudi-Arabia og i farvannet rundt den arabiske halvøya. I midten av september ble et større oljeanlegg i Saudi-Arabia satt ut av spill etter et drone- og missilangrep der Iran ble anklaget for å stå bak.

I juni ble to tankskip, det ene norskeide Front Altar, angrepet i Omanbukta. Også da ble Iran anklaget for å stå bak, men landets myndigheter har avvist anklagene.

Al Arabiya melder at skipet heter «Sinopa» og at det er bygget i 1999. Det skal være eid av National Iranian Oil Company (NIOC).

Oljeprisen steg umiddelbart etter at nyheten om eksplosjonen ble offentliggjort. Fredag morgen var prisen opp 0,34 prosent til 59,72 dollar fatet.

