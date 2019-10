Nær 1 million mister strømmen i California for å forhindre brann

Det planlagte strømstansen er ifølge nyhetsbyrået AP det største forebyggende grepet i sitt slag i USAs historie. Målet er å forsøkte å forhindre branner forårsaket av feil på kraftlinjene.

Strømleverandøren Pacific Gas & Electricity (PG & E) fortalte tirsdag at de etter midnatt onsdag vil kutte strømmen til 800.000 kunder i 34 fylker, med værprognoser om vind og tørke, som igjen skaper ekstrem brannfare.

Også leverandøren Southern California Edison (SCE) varsler at de vil kutte strømmen til 106.000 kunder fordelt på åtte fylker.

Regionen stålsetter seg nå, med tidligere års tragedier friskt i minne.

Oakland-ordfører Libby Schaaf ba tirsdag innbyggere om å ikke kontakte 911 med mindre det er en nødssituasjon og ba folk om å forberede seg på brannfaren.

– Vi alle vet hvilke ødeleggelser branner kan skape, sier hun.

Alle byens politibetjenter som hadde fri eller var kalt på ferie, er tilbakekalt til jobb.

Nyheten kommer samtidig som San Francisco markerer to år for skogbrannene som tok 44 liv og ødela tusenvis av hjem i oktober i 2017. Strømkuttet vil også gjelde deler av Sierra Nevada hvor 85 personer mistet livet i november i en brann PG & E får skylden for.