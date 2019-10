To kilder bekreftet overfor Reuters at ledelsen i Hongkong har loven som forbyr ansiktsmasker på agendaen fredag, et trekk som aldri før har vært brukt i byen.

Det er planlagt demonstrasjoner mot et potensielt ansiktsmaskeforbud, og det er også ventet flere protestaksjoner i helgen i Hongkong.

Demonstrasjonene er også en reaksjon på at politiet skjøt og skadet en tenåring på en skole tirsdag. Politiet sier de handlet i selvforsvar og var i livsfare. Tenåringens tilstand skal være stabil.