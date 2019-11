Netanyahu går med på å avholde ledervalg i partiet

Partiledervalget skal holdes innen seks uker, men ikke innen 11. desember som er fristen Israels nasjonalforsamling har på å skape et flertall i nasjonalforsamlingen, opplyser partiets talsperson Eli Hazan.

Netanyahu har gått med på avgjørelsen etter at Israels riksadvokat forrige torsdag erklærte at statsministeren siktes for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Han er den første sittende statsministeren i Israels historie som blir tiltalt i en straffesak.

Netanyahu har også mislyktes i sitt forsøk på å danne ny regjering, og for tiden leder han et forretningsministerium. Partiet Blått og hvitt er den viktigste rivalen til statsministerens parti Likud.