EU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson

Michel tok formelt over etter Donald Tusk ved månedsskiftet, men selv om han har vært president i under to uker, er han ingen nykommer.

Som tidligere belgisk statsminister er han på hjemmebane når han tar imot de 28 EU-lederne i Brussel, og i løpet av fem år som regjeringssjef i landet som huser EUs hovedstad, er han for toppmøteveteran å regne.

Vikar

I tillegg til å fylle en ny rolle som møteleder, skal Michel også ivareta Storbritannias interesser. Statsminister Boris Johnson prioriterer valget på hjemmebane og dropper turen til Brussel.

Utfallet i valget kan avgjøre om den seneste brexitfristen holdes. Etter flere utsettelser er planen nå at britene skal forlate unionen 31. januar neste år. I så fall vil ikke britene lenger ha noen plass ved bordet på fremtidige EU-toppmøter.

Nytt klimaforsøk

En av hovedsakene for dem som kommer til den belgiske hovedstaden, er unionens klimapolitikk. På toppmøtet i juni klarte ikke de 28 medlemslandene å bli enige om klimanøytralitet innen 2050. For enkelte østlige medlemsland, med Polen i spissen, ble det for radikalt. Michel vil likevel gjøre et nytt forsøk.

I invitasjonen til de andre lederne skriver han at klimaenighet på toppmøtet «vil være et viktig signal (...) om at EU vil innta en rolle som global leder i denne avgjørende saken». Han mener overgangen til klimanøytralitet vil skape nye økonomiske muligheter.

Onsdag la for øvrig EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen fram sitt program for en grønn omstilling, og i Madrid avsluttes klimakonferansen COP25 samtidig som toppmøtet i Brussel.

Budsjett

EU-lederne skal også diskutere langtidsbudsjettet for unionen, men der er det ikke ventet noen konkrete konklusjoner. Det neste budsjettet skal gjelde for årene 2021 til 2027.

Ukraina, Tyrkia, Afrika og situasjonen i Verdens handelsorganisasjon er andre punkter toppmøtedelegatene skal innom i løpet av torsdagen.

Møtet avsluttes fredag.