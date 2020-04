Da Sanders sakket akterut, kom #metoo-beskyldningene mot Biden. Nå splitter de det demokratiske partiet.

Den venstreradikale komikeren Katie Halper la i slutten av mars ut et intervju med tidligere Joe Biden-medarbeider Tara Reade. Der forteller Reade om hvordan demokratene presidentkandidat Joe Biden angivelig skal ha gjennomført et grovt seksuelt overgrep mot henne. Hendelsen daterer seg 37 år tilbake i tid, til 1993.

Tidligere har syv kvinner stått frem og fortalt at Bidens berøringer ved ulike anledninger hadde gjort dem ukomfortable. Det finnes en rekke bilder og videoer som viser at Biden tar på kvinner på en nærgående måte.

USA-kommentator Eirik Bergesen er en av dem som har fulgt saken tett. Han tror det ble påfallende for mange at #metoo-anklagene mot Biden tiltok akkurat da Sanders begynte å sakke akterut i nominasjonskampen.

– Tidligere anklager mot Biden har stort sett dreid seg om å holde en klem litt for lenge, lukte på noens hår, hviske kvinner inn i øret. Beskyldningene fra Reade er av en helt annen karakter, sier Bergesen.

Først omtalt i alternative medier

I starten var det kun venstreradikale medier som omtalte anklagene.

– Det var mye misnøye i disse miljøene knyttet til at de tradisjonelle mediene ikke skrev om Reades anklager. Først to og en halv uke senere skrev The New York Times om saken, fordi de brukte tid på å systematisk undersøke anklagene, sier Bergesen.

I artikkelen forsøker Lisa Lerer og Sydney Ember å finne belegg for anklagene fra Reade. Men de eneste kildene som bekrefter at de fikk høre om hendelsen, er Reades bror, samt to anonyme venner av Reade. Personer i apparatet rundt Biden som Reade skal ha varslet, sier at de ikke kan huske hendelsen. De hevder derimot at anklagene er usanne.

Evan Vucci, AP / NTB scanpix

Dreining fra umoral til maktmisbruk

#Metoo-forsker Anja Sletteland mener det er vanskelig å se for seg at anklagene vil ha stor påvirkning på Bidens kandidatur, slik det ser ut nå.

– Det er tradisjon for å grave frem dritt på motkandidatene i amerikansk valgkamp. Tidligere har det vært mye fokus på ting som kan sette motkandidatens moral i tvil, som utroskap. Men nå, etter #metoo, ser man en tendens til at kritikken i større grad dreier seg om maktmisbruk, sier Sletteland.

Hun tror likevel ikke anklagene mot Biden vil få store utslag, med mindre grove saker av nyere dato skulle dukke opp.

– Det vil kanskje føre til at noen som ville stemt på Biden, nå velger å ikke stemme i det hele tatt. Men #metoo-anklager er nok ikke avgjørende for de store velgergruppene. Det snakkes mye om det, men har i virkeligheten ikke så store konsekvenser, sier Sletteland.

– Hatsk på sosiale medier

Biden og Sanders skal være personlige venner etter å ha jobbet sammen i kongressen i en årrekke. Mandag kveld fortalte Sanders at han støtter Bidens kandidatur.

Men likevel holder de mest aggressive Sanderstilhengerne fast i tre anklager mot Biden, som de håper kan bli fellende for ham. Den første anklagen er at Biden er såpass preget av alderen at han begynner å bli senil. I tillegg anklager kritikerne ham for å være korrupt med bakgrunn i sønnens styreverv i et ukrainsk gasselskap.

– Hvis det nå viste seg at Biden var en voldtektsmann, ville det vært perfekt for Sanderstilhengerne. Da kunne Sanders spasert rett inn til nominasjonen, sier Bergesen.

Bergesen beskriver debatten om Biden på sosiale medier som «innimellom veldig hatsk».

– Nå ser man at disse anklagene har bidratt til enda større splittelser i det demokratiske partiet. Samtidig vil det at Sanders nå aktivt støtter Biden, kunne bidra til å roe situasjonen.