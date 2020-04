I tillegg viser det seg at medisinen har alvorlige bivirkninger som kan ha økt dødeligheten blant koronasyke.

– Hydroksyklorokin, sa president Donald Trump overdrevent tydelig, slik at alle skulle få med seg det vanskelige ordet.

Ifølge The New York Times var resepten presidenten ga koronapasienter den 4. april at de bare skulle «ta det.»

– Hva har dere å tape, sa han.

Dette var en av de omkring 50 gangene fra midten av mars til 13. april at Trump skråsikkert anbefalte koronapasienter denne medisinen kalt Plaquenil som inneholder hydroksyklorokin.

Hevdet kritikere var i «total fornektelse»

På Fox News, den Trump-vennlige TV-kanalen, ble folk pepret med beskjed om å be legene forsyne dem med denne medisinen om de hadde korona. Fox News-stjernen Laura Ingraham har til og med møtt Trump på Det ovale kontor for å fremme hydroksyklorokin, ifølge The New York Times. Før hun etter en måneds tid brått sluttet å reklamere for hydroksyklorokin, uttalte hun blant annet at de som betvilte effekten var i «total fornektelse».

Før Trump, akkompagnert av Fox News, promoterte bruk av legemiddelet, hadde høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere hyllet hydroksyklorokin på ulike nettsteder. Helsemyndighetenes skepsis til å bruke det ble avskrevet med at eliten ikke ville gi folk flest dette. Trumps personlige juridiske rådgiver, den tidligere borgermesteren i New York, Rudy Giuliani, var blant dem som ga Trump informasjon om medisinen, ifølge The New York Times.

– Vet ikke hvem han er

Den siste runden i Trumps forhold til denne medisinen er at doktor Rick Bright fikk sparken som leder av programmet for å skape en vaksine mot viruset. Han hevdet selv onsdag at bakgrunnen for at han ble fjernet fra jobben, var nettopp at han advarte mot å bruke hydroksyklorokin, fordi det betydde at Trump-administrasjonen lot politikken overstyre vitenskapen.

Da Trump ble konfrontert med at Bright ble fjernet, fordi han advarte, svarte presidenten:

– Mulig det var slik, mulig ikke. Jeg vet ikke hvem han er.

Usikker virkning – sterk bivirkning

Det er ikke vitenskapelig bevist at medisinen virker mot korona. «Foreløpige resultater viser at det er svært usikkert om denne medisinen virker mot koronaviruset» skriver Legemiddelverket på sin hjemmeside.

Selv etter at de føderale helsemyndighetene advarte mot uheldige bivirkninger, inkludert seriøse hjerteproblemer, fortsatte Trump å promotere middelet på sine daglige pressekonferanser og på Twitter.

Han til og med tvitret at hydroksyklorokin kunne bli det største gjennombruddet i medisinens historie.

Dette er medisiner som på grunn av bivirkningene, skal tas under nøye oppfølging av lege.

Overkjørte egne fagfolk

Trump tvang, ifølge Reuters, personlig de føderale helsemyndighetene til å gjøre dette legemiddelet tilgjengelig.

CNN skriver at Trump ikke har nevnt medisinen på sine daglige briefinger siden 13. april. Det var omtrent samtidig med at en fransk studie konkluderte med at middelet ikke hadde hjulpet koronapasienter. Bruken av medisinen ble stanset i Brasil etter at pasienten døde av hjerteproblemer.

Denne uken kom det også en rapport fra USAs veteran sykehus som viste at denne medisinen kunne føre til en økt dødsrate blant korona-pasienter. Trump ble konfrontert med dette på en av sine daglige pressekonferanser. Han avfeide spørsmålet med at studien var ukjent for ham, før han ba om et annet spørsmål.

Skapt et stort svart marked

Men nå er det noen som bokstavelig talt betaler en høy pris for kampanjen for bruk av hydroksyklorokin, som tyske vitenskapsmenn klarte å fremstille syntetisk i 1934. Det brukes i dag til å forebygge malaria.

Nå brukes det mot kroniske sykdommer som blant annet revmatisme og Sjøgrens sykdom.

Millioner av mennesker i USA med slike autoimmune sykdommer får ikke medisinen sin. Dette er sykdommer der kroppens eget immunsystem er for aktivt og ved en feil angriper kroppen selv.

Folk strømmer til apotekene som tømmes for denne type medisin. Dette har ført til at kronisk syke, som ikke får den medisinen de trenger, tvinges ut på det svarte markedet. En pille som vanligvis selges for 1 dollar omsettes for 43 dollar stykket, skriver CNN.

Måtte bestille fra Storbritannia

Studenten Josie Pearce, som bruker hydroksyklorokin daglig, sier til CNN at hun måtte bestille det fra England.

– I mellomtiden måtte jeg gå ned på mine daglige doser for å det til å vare, forteller hun.

I tillegg er det lett å bli svindlet når en kjøper medisin på det svarte markedet. Disse kronisk syke kan bli akutt syke om de ikke får medisinen sin. Det kan bety innleggelse på sykehus. Det er en utfordring for det hardt pressede amerikanske helsevesenet.

I San Diego skal FBI ha arrestert en doktor for å ha solgt piller illegalt nærmest på postordre, men mannens advokat avviser at det har skjedd noe straffbart.

I Norge innførte legemiddelverket rasjonering på denne type medisin allerede i mars. Bakgrunnen var hamstring, fordi man trodde dette skulle hjelpe mot korona. Det betyr at medisinen forbeholdes kronisk syke som får den på blå resept i Norge.