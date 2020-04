Drøyt en halv million Labour-medlemmer hadde frist til torsdag klokken 11 med å si hvem de ville ha som ny partileder.

Koronapandemien påvirker også utnevnelsen av den nye Labour-lederen.

I stedet for å holde et arrangement for å markere lederskiftet, skal det kunngjøres på nettet klokken 9.45 lørdag britisk tid. Alle kandidatene skal levere en forhåndsinnspilt takketale.

Avstemningen har foregått per post siden 21. februar da de tre kandidatene var klare: Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey og Lisa Nandy.

Moderat mot sosialist

Førstnevnte har vært favoritten i det som anses for å være en kamp om partiets sjel. Moderate Starmer, som er partiets brexit-talsperson, fikk støtte fra et flertall av partiets parlamentsmedlemmer og noen viktige fagforeninger.

Rebecca Long-Bailey ligger best an av de to kvinnelige utfordrerne. Hun er næringspolitisk talsperson og regnes som en nær alliert av Corbyn. Hun har lovet å følge en sosialistisk linje og fikk raskt støtte fra Momentum, en venstreorientert grasrotbevegelse, som startet som en støttegruppe for nettopp Corbyn.

Lisa Nandy, som sitter i Underhuset for Labour, regnes som en outsiderkandidat i lederavstemningen.

Vil gjenreise partiet

I en telefonkonferanse med valgkampansatte og frivillige torsdag spådde Starmer at en seier til ham vil gjenreise det 120 år gamle partiet.

– Vi får muligheten til å gjenoppbygge partiet og bevegelse. Viktigere enn det er at vi får muligheten til å føre Labour tilbake dit partiet trenger å komme tilbake – til makten, sa Starmer.

Sist partiet styrte landet var i årene 1997–2010. De første ti årene var Tony Blair statsminister, før han overlot stafettpinnen til sin finansminister, Gordon Brown.

Jeremy Corbyn ble ingen suksess for partiet og tapte to valg. Han har sittet på oppsigelse etter det siste valgnederlaget i desember. Da gjorde Labour sitt dårligste valg på flere tiår, og De konservative festet grepet om Parlamentet og brexitprosessen. Det er nesten fem år til neste valg i Storbritannia.